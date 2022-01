Presidente de México Andrés López Obrador da positivo a coronavirus ¡Mira su mensaje! El presidente mexicano Andrés López Obrador da positivo al coronavirus y comparte este mensaje. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El presidente mexicano Andrés López Obrador dio positivo al coronavirus y compartió un mensaje con sus seguidores. "Desde el aislamiento tras el nuevo contagio por #COVID19, saludé al pueblo de México y compartí mi experiencia para que no nos espantemos. Me encuentro con buena oxigenación y 36.1 grados de temperatura. Solo hay ardor de garganta y dolor de cuerpo. Estoy tomando paracetamol", escribió en sus redes sociales. "No debemos vencernos; vamos hacia adelante. Tenemos la protección del creador y de la ciencia, además de ganas de vivir para llevar a cabo la transformación de México. Un abrazo a todas y todos", añadió el político de 68 años con espíritu optimista. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Manuel Lopez Obrador Credit: (Hector Vivas/Getty Images) AMLO, como es conocido popularmente, también compartió un video en sus redes sociales, donde dio más detalles sobre su salud. "Me da gusto poderme comunicar con ustedes. Estoy ronco, afónico, pero fíjense que bien. Este mensaje es para informar sobre cómo me encuentro pero también para trasmitirles mi experiencia ahora que me he vuelto a contagiar", dijo López-Obrador, quien dio positivo al virus por primera vez en enero del 2021. AMLO dijo que "no hay que espantarse", ya que esta variante "no tiene el nivel, el grado de peligro que la variante Delta y lo estoy experimentado", añadió en el video. El presidente —quien se puso las dos vacunas contra el virus y el refuerzo (o tercera dosis)— asegura que no ha tenido calentura y que su nivel de oxígeno es normal. Andrés lopez obrador Credit: (Hector Vivas/Getty Images) "Es como una gripa con ronquera", dijo sobre sus síntomas hasta ahora. "Me siento bastante bien. Creo que afortunadamente no vamos a necesitar hospitalizarnos ni vamos a sufrir con perdidas de vidas humanas. Esto es distinto, yo diría que este virus va de salida", añadió.

