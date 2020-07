El presidente de Brasil genera controversia por quitarse la mascarilla frente a la prensa Jair Bolsonaro, que dio positivo en coronavirus, se dirigió a los periodistas sin cubrebocas para compartir su estado actual: "miren mi cara, estoy bien". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El mundo de la política tampoco se ha librado de los contagios del coronavirus. El último en confirmar haber dado positivo ha sido Jair Bolsonaro, presidente de Brasil. El mandatario se presentó frente a los medios para dar la noticia y confirmar que se encontraba bien. Un gesto muy de agradecer por su parte pero que acabó generando una fuerte controversia. Con el objetivo de demostrar que estaba estable y que su rostro se hallaba intacto, se quitó la mascarilla ante los periodistas. La imagen ha dado la vuelta al mundo. "Miren mi cara, estoy bien, gracias a Dios... gracias a quienes han rezado por mi... y a quienes me critican, no hay problema, sigan haciéndolo tanto como quieran", dijo con una sonrisa irónica. El gesto de quitarse el cubrebocas tan cerca de los micrófonos estando contagiado y sonreír de esa forma no ha sentado nada bien, lo que le ha valido un aluvión de malos comentarios por su irresponsabilidad, según muchos. ?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1280543205709266944%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fd-31232124321556487845.ampproject.net%2F2006180239002%2Fframe.html El presidente aprovechó este encuentro para informar que los síntomas que había sentido son leves. En marzo, luego de que varios de sus compañeros habían dado positivo, él se hizo varias pruebas que resultaron negativas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aseguró que seguirá trabajando desde su residencia oficial a través de videoconferencia bajo la supervisión médica y los cuidados de su esposa, la primera dama del país, Michelle Bolsorano. "La vida continúa, Brasil precisa volver a trabajar", expresó. Esta no es la primera oleada de críticas recibidas por Bolsorano, que en marzo se refirió a la COVID-19 como una "gripecilla"; también ha pedido el fin del confinamiento para volver a trabajar y recuperar la economía del país, algo que no todos ven con buenos ojos. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

