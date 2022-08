Presentadora de televisión muere en un aparente suicidio a los 27 años Neena Pacholke, presentadora de noticias del programa de televisión Wisconsin Morning News, se habría quitado la vida a los 27 años, según su familia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Neena Pacholke Neena Pacholke | Credit: Neena Pacholke/FB Neena Pacholke, presentadora de noticias de televisión de Wisconsin Morning News, se habría quitado la vida a los 27 años el sábado pasado, según su familia. Su hermana mayor, Kaitlynn Pacholke, confirmó el lunes el fallecimiento de su hermana y que la causa era el suicidio. "Mi hermana era, con mucho, la persona más feliz que creía conocer", dijo al diario Tampa Bay Times. "A veces simplemente no sabes por lo que está pasando la gente, sin importar cuánto creas que conoces a alguien", sostuvo. "Mi hermana tenía acceso a todos los recursos que puedas imaginar. Todos la amaban. Era muy buena en su trabajo". "Simplemente irradiaba amor y positividad, y se preocupaba mucho por volcarse en otras personas, y siempre ponía a otras personas primero", aseguró su hermana. "Creo que lo hizo a expensas de no preocuparse por sí misma". Neena, quien se unió en 2017 como reportera multimedia a WAOW, afiliada de televisión de ABC en Wausau, Wisconsin, comenzó a trabajar como presentadora en 2019. Su hermana contó que estaba comprometida para casarse. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN WAOW lamentó la muerte de su presentadora. "Todo el equipo aquí en News 9 está absolutamente devastado por la pérdida, como sabemos que muchos otros también lo están", comunicaron. "Neena amaba esta comunidad y la gente que vivía aquí", sostuvieron. "Era una persona amable con un gran corazón y una sonrisa contagiosa y la extrañaremos mucho". El último mensaje de Neena en Twitter hablaba de la necesidad de mantenerse positivo ante las adversidades de la vida. "Date gracia a ti mismo (y a los demás). Habla vida y anima a los demás", dice el mensaje. "Busca lo bueno hoy. Recuerda tu POR QUÉ. Cree que lo mejor está por venir".

