Presentadora de televisión sufre una aparatosa caída en el escenario La afectada lo tomó con humor ya que —por fortuna— salió ilesa del accidente y está disfrutando de un paseo familiar y unos días libres. No obstante, el momento se ha viralizado. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¡Santas caídas! Una conductora de televisión presentaba junto a sus compañeras en el escenario cuando dio un mal paso y fue a dar al piso. Cynthia Urias, del programa Cuéntamelo ya sufrió el desafortunado percance el pasado miércoles justo en las escaleras del foro del show. El clip del incidente fue colgado en la cuenta de Instagram del programa donde miles de televidentes lo vieron en México. A la vez, el video fue compartido en Despierta América (Univision), desde entonces, se viralizó. Si bien algunos internautas criticaron la decisión del programa de publicar el clip, la afectada lo tomó con humor ya que —por fortuna— salió ilesa del accidente y está disfrutando de un paseo familiar y unos días libres. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Gracias a los que se preocuparon por la caída, fue el miércoles pasado y sin novedad. Gracias a Dios no me pasó absolutamente nada, me desmayé del susto no más, siempre me pasa”, escribió la comunicadora en sus redes sociales. “Soy como el Chavo del Ocho, me da la chiripiorca, ja ja ja. ¡Besos a todos!”, concluyó entre risas. En el videoclip se logra ver como Urias, que usaba tacones, pierde el balance y cae de lado. Inmediatamente la cantante fue socorrida por sus compañeras y miembros de la producción. Afortunadamente todo quedó en un susto por lo que, a la próxima emisión, Cynthia regresó al escenario como toda una profesional para continuar cautivando al público con su talento. Los accidentes ocurren a cualquier persona; por lo tanto, las celebridades no están exentas de pasar por algún mal momento; para su infortunio, a veces ocurre cuando están arriba de un escenario y ante los ojos del público. Algunos famosos han tenido incluso problemas de salud a causa de aparatosas caídas. En esta lista hicimos un recuento para que veas que suele suceder más a menudo de lo que te imaginas. ¡Por fortuna Cynthia está bien! Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Presentadora de televisión sufre una aparatosa caída en el escenario

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.