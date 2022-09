Presentador de televisión fue despedido tras aparecer fotos suyas desnudo en página web para adultos El meteorólogo Erick Adame fue despedido de un canal en Nueva York tras salir a la luz fotos suyas desnudo en una página web para adultos. Adame ha tomado acción legal y cuenta su historia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Erick Adame Erick Adame | Credit: Instagram/erickadameontv El meteorólogo Erick Adame revela que fue despedido de Spectrum News NY1 tras aparecer fotos suyas desnudo en una página web para adultos. Adame contó su historia en Instagram, y dijo que su empleador lo despidió tras enterarse de que él había aparecido en esta página web. "Me han despedido de mi trabajo cono meteorólogo en Spectrum News NY1 en la ciudad de Nueva York", expresó en sus redes sociales. "Tomo esta oportunidad para compartir mi verdad en vez de dar que otros controlen la narrativa de mi vida". El presentador se disculpó con sus empleadores, sus colegas, con la audiencia, con su familia y amigos "por cualquier vergüenza o humillación que les he causado". Según medios como New York Post y Daily Beast, Adame ha tomado acción legal, entablando una demanda en contra de esta página web, identificada en los documentos de la corte como Unit 4 Media LTD. Adame quiere obtener la identidad del usuario anónimo que mandó fotos de él desnudo en esta página web al canal NY1, y dijo que lo demandará por tomar estas imágenes privadas y distribuirlas sin su consentimiento. Las fotos también fueron enviadas a su madre, dice el meteorólogo en su demanda. "A pesar de ser una figura pública y aparecer en televisión en el mercado más grande del país, delante de millones de personas cinco días a la semana por más de una década y media, secretamente aparecí en una página web de webcam", dijo. Adame añade en su publicación en Instagram que en este website, él actuaba en cámara para otros hombres. "Era 100 % consensual de ambas partes. A mí no me pagaban por esto, y era absurdo pensar que yo podría mantener esto privado. Mi empleador se enteró y fui suspendido y luego despedido", cuenta. Charter Communications, dueña del canal NY1, se negó a comentar sobre el caso, reporta PEOPLE. Adame dice que está buscando ayuda profesional, y que entiende que tenía "ciertas responsabilidades" como figura pública. "Pero déjenme ser claro sobre algo: yo no me disculpo por ser abiertamente gay o por tener una actitud positiva hacia el sexo — esos son regalos y no me avergüenzo de ellos", enfatiza. El presentador, nominado al Emmy, pidió a futuros empleadores que lo juzguen por las miles de horas que ha aparecido frente a las cámaras, haciendo un excelente trabajo, y no por las imágenes suyas en esta página web para adultos.

