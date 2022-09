Preocupación por el nuevo reto de TikTok con un medicamento: 'No es seguro' La Administración de Medicinas y Alimentos (FDA) advierte de que el nuevo reto de TikTok con un conocido jarabe contra el resfriado es "inseguro". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un nuevo reto circula en las redes sociales y tiene a las autoridades preocupadas. La Administración de Medicinas y Alimentos (FDA) ha emitido una advertencia contra la nueva modalidad de TikTok en la que se reta a los cibernautas a cocinar un pollo con NyQuil, un jarabe contra la gripe y la tos. El reto apareció en la plataforma social por primera vez en el 2017 y volvió a tomar fuerza a principios de este año, luego de que los usuarios inundaran la red con tutoriales del "sleepy chicken" o "pollo dormilón", en el que se incita a la gente a rociar el pollo con la medicina y cocinarlo, según People. "Un nuevo challenge en las redes sociales reta a la gente a cocinar un pollo en NyQuil (acetaminofén, dextrometorfano y doxilamina) o cualquier otra medicina para la tos y gripa similar, presuntamente para comer", explicó la agencia a través de un comunicado. "[El reto] es tonto, poco apetitoso y muy inseguro". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN NyQuil Credit: Jeff Greenberg/Universal Images Group via Getty Images La agencia advirtió sobre los efectos tóxicos de cocinar el alimento en la medicina, no solo al ingerirlo, sino al respirar el vapor que se genera al cocinarse. "Hervir medicina se puede hacer mucho más concentrada y cambiar sus propiedades en distintas maneras. Aunque no se coma el pollo, inhalar el vapor de la medicina mientras se cose, puede causar la entrada de altos niveles de la droga al cuerpo", según el comunicado. "Simplemente: alguien puede tomar peligrosas cantidades de la medicina sin darse cuenta". La agencia, además, advirtió de que esto puede dañar los pulmones. El reto se viralizó por primera vez, luego de que el joven Tristan Depew compartiera una foto del pollo en su cuenta de Twitter. Pero este aseguró que lo hizo solamente como una simple broma. Al igual que el reto de "bolsitas jabón", médiocos y expertos advierten que de ser ingerido puedo resultar en situaciones realmente peligrosas. "No cocinen NyQuil. No cocinen comida en NyQuil. Puede ser peligroso. No es seguro. No está bien. No es saludable", suplicó a través de un vídeo la doctora Jen Caudle

