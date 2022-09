Preocupación en México por desaparición de famosa modelo de OnlyFans La famosa modelo de OnlyFans, Rouse Mancini, desapareció el pasado 22 de agosto en la Ciudad de México y desde entonces nadie sabe nada sobre su paradero. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rouse Mancini Rouse Mancini | Credit: Twitter @RouseMancini Ana Lorena Murillo Ramírez, mejor conocida como Rouse Mancini, desapareció el pasado 22 de agosto en Xochimilco, Ciudad de México. La joven de 26 años es famosa por su popular cuenta en la red social erótica OnlyFans. La Fiscalía General de Justicia ha pedido la colaboración ciudadana para dar con el paradero de la modelo, y aunque se desconoce la vestimenta que llevaba puesta en el momento de la desaparición, las autoridades han compartido una descripción de Rouse detallando que tiene cuatro perforaciones en cada oreja, varios tatuajes, uno en el pecho con la frase ''la vie belle' y otro en la mano derecha con el signo de om. Además lAna Lorena es delgada, de tez morena clara, mide 1.58cm y tiene los ojos de color café oscuro. Rouse Mancini Rouse Mancini | Credit: Policía Ciudad de México Otras modelos de OnlyFans han compartido el cartel de búsqueda y han expresado su preocupación por su compañera. En sus redes sociales también se pueden leer mensajes de sus seguidores que desean que la joven aparezca pronto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al parecer, según reportan medios locales, esta no sería la primera vez que la modelo desaparece. Cuando solo tenía 20 años también se activó la alarma por su desaparición aunque fue encontrada poco después. Un hecho que da esperanza a sus seres querido sabiendo que puede volver en los próximos días. Rouse Mancini contaba con miles de fans y era muy activa compartiendo contenido casi de manera diaria.

