Prenden fuego a murciélagos en Perú por temor a contagio del coronavirus Residentes de una comunidad al norte de Perú prendieron fuego a murciélagos por miedo a contagiarse de coronavirus, luego de que se asociara a estos animales con el origen de la pandemia. Residentes de una comunidad al norte de Perú atacaron con fuego a centenares de murciélagos por miedo a contraer la enfermedad del nuevo coronavirus, luego de que se asociara a estos animales con el origen de la pandemia en China. Según denuncias del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) peruano, los pobladores de la localidad de Culden ubicada en la provincia de Santa Cruz, en la región de Cajamarca, prendieron fuego a entre 200 y 300 ejemplares. Los habitantes salieron en grupo con antorchas a una cueva cercana para perseguir a los mamíferos voladores, que huyeron y se refugiaron en las paredes huecas de una escuela que estaba vacía. Fue allí que sus perseguidores los atraparon y quemaron, informó el diario español ABC. Image zoom Photo by John Moore/Getty Images La directora de Gestión Sostenible del Patrimonio de Fauna Silvestre del SERFOR, Jessica Galvéz, condenó la agresión y explicó que los murciélagos "no son nuestros enemigos". Al contrario, agregó, el 70 por ciento de las especies existentes se alimentan de insectos que son nocivos para la agricultura y la salud, como es el caso de los mosquitos transmisores del dengue y otras enfermedades. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Los murciélagos son los mamíferos más numerosos que existen en casi todos los continentes, excepto la Antártida, y como todas las demás especies silvestres cumplen un rol fundamental en la naturaleza, no deben ser usadas para consumo", dijo la funcionaria en un comunicado. De acuerdo al diario peruano El Comercio, las autoridades lograron rescatar 200 mamíferos que iban a ser quemados, los cuales fueron puestos en libertad y colocados a salvo en una caverna. Si bien se han contrado en murciéalgis virus similares al que causa el COVId-19, por ahora los científicos no han podido confirmar el origen exacto de la actual pandemia, que por ahora ha dejado 24 muertos y más de 950 contagios en Perú desde que apareció el primer caso positivo el pasado 6 de marzo, según cifras oficiales.

Prenden fuego a murciélagos en Perú por temor a contagio del coronavirus

