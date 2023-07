¿Son candidatas al título las selecciones latinas en la Copa Mundial Femenina 2023? La presentadora de Telemundo Ana Jurka nos comparte sus predicciones para las selecciones latinas que estarán en Australia & Nueva Zelanda 2023. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El crecimiento del fútbol femenino durante los últimos años ha sido astronómico y se han producido sustanciales cambios desde que concluyó la Copa Mundial de Francia 2019. Tan solo una década atrás, el fútbol femenil era dominado por un número muy reducido de países, algo que parece haber quedado en la historia, ya que para los expertos en deporte, esta edición de la Copa es la primera en la que múltiples equipos llegan con el rótulo de favoritos. "Esta Copa Mundial Femenina -en específico- está marcando un momento en la historia del deporte en general, (es) un momento cultural. Hasta podríamos decir que va a haber un antes y un después de esta Copa", nos dijo en entrevista la reconocida presentadora de deportes Ana Jurka. Australia & Nueva Zelanda 2023 será el primer Mundial Femenino en el que participen 32 seleccionados nacionales. Luego del éxito que tuvo Francia 2019, la FIFA tomó la decisión de expandir el número de cupos disponibles. En aquella ocasión, 24 países hicieron parte del torneo. "Definitivamente va a ser el más especial de todos", añade la estrella de Telemundo y quien será parte del gran equipo de cobertura que ha preparado la cadena para la Copa Mundial Femenina Australia & Nueva Zelanda 2023. ¿Podrá ganar Latinoamérica su primera Copa? Equipos de Norteamérica, Europa y Asia han logrado levantar la preciada Copa Mundial, pero Latinoamérica aún no ha podido festejar su primer título. Un segundo lugar conseguido por Brasil en 2007 ha sido el mejor resultado para uno de los nuestros. En esta ocasión, cinco representantes latinos estarán peleando por hacer historia. Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica y Panamá serán los equipos encargados de representar el fútbol latino en Australia & Nueva Zelanda 2023. ¿Pero qué tan cercano puede estar un título de nuestras selecciones? Para Jurka, el gran nivel con el que llegan otros equipos como Estados Unidos, Holanda, España, Francia, Portugal, Inglaterra, Alemania, Suecia o Australia harán que la tarea sea casi imposible para el resto de países. "Yo cruzo los dedos, pero tengo que ser objetiva. La verdad es que todavía no estamos ahí, no lo veo. Me encantaría", reconoce la presentadora sobre las opciones que ve para los equipos que representan a los latinos. Marta Marta La estrella de la televisión sabe que más allá de las estadísticas, los Mundiales están llenos de sorpresas y nada se puede dar por hecho. Por ello pone las esperanzas latinas en los hombros de una selección que ya sabe lo que es llegar a una final: Brasil. "Tienen la experiencia (y) tienen una directora técnica -Pia Sundhage-, muy capaz, campeona olímpica con Estados Unidos". El panorama de nuestros equipos Argentina: La albiceleste comparte el grupo G con las selecciones de Italia, Sudáfrica y Suecia, una de las llamadas a protagonizar el torneo. Gran parte de las posibilidades de avanzar a la ronda de octavos de final se definirán en su partido de apertura contra la aguerrida selección italiana. Para Jurka, la experiencia de su guardameta Vanina Correa será fundamental y por ello es la jugadora a seguir de Argentina. Brasil: De la mano de Marta, considerada la mejor jugadora de la historia, la selección canarinha intentará levantar la esquiva Copa Mundial. Jamaica y Panamá son dos de los rivales que enfrentarán las brasileñas, pero el gran reto que tendrán las cariocas será su encuentro contra Francia, favoritas a ganar el grupo F. Linda Caicedo Linda Caicedo | Credit: FRANCK FIFE/AFP via Getty Images Colombia: Las cafeteras llegan al Mundial con grandes ilusiones. Para avanzar a la siguiente ronda tendrán que enfrentar a Corea del Sur, Marruecos y la selección de Alemania, una de las potencias del fútbol femenino. Linda Caicedo será el arma letal de las colombianas, según Jurka. Costa Rica: España, Japón y Zambia son los tres equipos nacionales que las ticas enfrentarán en su fase de grupo. La selección ibérica llega como una de las candidatas y las japonesas son un rival a temer, pues han sido campeonas mundiales. Según la periodista de Telemundo, Raquel Rodríguez es la jugadora que puede hacer la diferencia para Costa Rica en esta Copa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Panamá: Las canaleras llegan al Mundial Femenino 2023 como una de las ocho selecciones debutantes. Para nuestra invitada, dos jóvenes promesas serán las estrellas a seguir del equipo panameño: Lineth Cedeño y Erika Hernández. Brasil, Francia y Jamaica serán los rivales de las centroamericanas en la fase de grupos.

