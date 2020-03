PrayingforLaura: un ruego por una paciente anónima se convierte en un fenómeno viral La etiqueta Praying for Laura tendencia en Twitter. Los usuarios se han unido en una cadena de oración por la pronta recuperación de Laura y otros pacientes, como un joven paramédico que lucha por su vida en un hospital de Nueva York. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Praying for Laura es tendencia. Todo empezó con un tuit de un usuario pidiendo oraciones por su amiga Laura, de 30 años, que estaba delicada de salud luego de contagiarse con el coronavirus. Jonathan Merritt, quien es autor de un libro y colaborador de varias publicaciones, solicitó a sus seguidores que pusieran en sus oraciones a su amiga de Nueva York, quien padece de neumonía y está conectada a un ventilador en cuidados intensivos. Su tuit recibió en pocas horas 70,000 me gusta , 10,000 retuits y desde entonces ha sido empleado por multitud de usuarios. Según la cuenta en GoFundMe creada por sus familiares, Laura comenzó a tener problemas para respirar y fue trasladada a un hospital de Worcester, NY, donde le encontraron que padecía de neumonía y COVID-19. Su estado de salud se deterioró y fue trasladada a otro centro médico en Boston. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Otro de los casos que se ha hecho viral en el Internet es el de Christell Cadet, una joven paramédico de 34 años que se debate entre la vida y la muerte luego de complicaciones al contraer el coronavirus en la ciudad de Nueva York. Cadet, que es asmática, padece de neumonía y se encuentra en estado crítico conectada a un respirador en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos, aunque estable, según dijo su madre, Jessy, a Insider. "Es estable, pero crítica. Está sedada en cuidados intensivos. Está recibiendo la mejor atención posible", dijo la madre. "Estamos esperando lo mejor. Estamos orando”. La joven comenzó a sentirse mal el martes de la semana pasada y dejó de trabajar luego de sufrir un ataque de tos. Al siguiente día tuvo una crisis respiratoria y su inhalador no funcionaban, por lo que fue ingresada a un hospital y se le diagnosticó el coronavirus, informó CNN. Image zoom GoFundMe “Christell Cadet es una increíble joven, hermana, hija, compañera de trabajo y amiga que ha sido desinteresada en su carrera como paramédico. Está en una larga batalla: aún no se sabe cuándo será dada de alta del hospital” escribió Sherry Singleton, una amiga y colega de Cadet que además creó una cuenta de GoFundMe para recaudar fondos. Advertisement

