Postres sin gluten perfectos para ocasiones especiales 5 ideas de postres sin gluten y bajos en azúcar ideales para cualquier ocasión. By Andrés Rubiano ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Cuando te reunes en casa junto a tu la familia o con tus amigos, la comida que prepares para la ocasión siempre será la gran protagonista. Sabemos que quieres darle lo mejor a tus seres queridos y esto también implica en ocasiones incluir en tu menú opciones más saludables para todos. Desde luego, una parte muy importante del menú es un delicioso postre que todos disfruten. ¿Qué tal una de esas recetas tradicionales a las que puedas darle un toque más saludable? Dale una mirada a estas ideas que te ayudarán a transformar los postres favoritos de tu familia en aliados de sus dietas, sin gluten y bajos en azúcar. Image zoom Pastel de chocolate ¿Quién se puede resistir a un esponjoso y delicioso pastel de chocolate? Muy pocos, pero no es un secreto que el chocolate no es el mejor amigo de la dieta. Haz estos pequeños cambios en tu receta tradicional y tendrás un pastel de chocolate sin gluten y bajo en azúcar. Deja de lado la harina tradicional y usa alternativas como la harina de almendra o de avena. Muchas recetas incluyen en sus ingredientes azúcar refinado, usa en cambio miel o maple syrup orgánicos. Por supuesto, el chocolate es el principal invitado de este postre. Cambia el chocolate de leche por chocolate oscuro, que es mucho más bajo en su contenido de azúcar. Image zoom Flan El flan es una de esas recetas tradicionales en los hogares latinos, lo mejor es que este platillo, de origen europeo, tiene la gran fortuna de no necesitar ingredientes con gluten para su preparación. Desde luego, un cambio que puedes hacer para reducir el azúcar en las recetas tradicionales es dejar de lado los endulzantes procesados como la leche condensada y el azúcar por miel o maple syrup orgánicos. También puedes evitar el uso de leche regular y utilizar leche vegetal (de coco o almendra). Image zoom Fresas con crema Tal vez uno de los postres más fáciles de preparar y que todos en casa disfrutan por montón. Aunque las recetas tradicionales para la preparación de la crema que acompaña las fresas aconsejan el uso de whip cream (crema batida) y azúcar, puedes también crear una opción mucho más saludable con yogurt griego sin sabor, el cual puedes endulzar con un poco de miel o maple syrup orgánicos. Image zoom Getty Images Galletas de tres chocolates La mezcla de chocolate blanco, oscuro y de leche en una galleta derrite el paladar de cualquiera, pero ¿qué tan amigable son para tu dieta? En realidad depende en gran parte de las cantidades de chocolate que incluyas y el uso de otros ingredientes como la harina regular. Para hacerlas más saludables deja de lado la harina regular y usa harina de almendras o avena. Usa aceite de coco en cambio de la mantequilla. Además, usa menos cantidades de chocolate en cada galleta, el sabor no cambiará pero la cantidad de azúcar que contiene cada uno de estos pastelitos se reducirá. Image zoom Getty Images. Pastel de zanahoria El sabor de la zanahoria se ha transformado en uno de los favoritos de grandes y chicos cuando de postres se habla. Pero de igual forma, es uno de esos postres en cuyas recetas se puede evitar el uso de gluten y los azúcares procesados para hacerlo más saludable. Usa harina de almendras, leche vegetal (de almendras o coco) y miel de maple para transformar la receta en algo mucho más saludable y bajo en azúcar. Dale además un toque adicional usando nueces picadas y uvas pasas, lo que añadirá una textura adicional a tu pastel. Nota: Aunque muchos de los ingredientes que recomendamos pueden contener cantidades muy bajas de gluten, puedes elegir las opciones que encontrarás en tu tienda favorita y que expresen en su envoltura que son 100% libres de gluten. Advertisement

Close Share options

Close View image Postres sin gluten perfectos para ocasiones especiales

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.