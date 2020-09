5 postres perfectos para endulzar tu celebración del Mes de la Herencia Hispana Dale una mirada a este listado de postres que combinan el sabor y la tradición de nuestra cultura hispana. ¿Cuál es tu preferido? Por Andrés Rubiano Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La celebración del Mes de la Herencia Hispana se ha transformado en uno de los festejos más esperados por nuestra comunidad cada año. No es para menos, ya que a través de 30 días, iniciando el 15 de septiembre, alrededor del país se rinde homenaje al aporte cultural y social que han tenido los hispanos a lo largo de la historia de Estados Unidos. Desde luego, cuando se habla de celebraciones hay un elemento que siempre será protagonista en cualquier festejo hispano: la comida. Aquí te compartimos 5 de los postres más tradicionales de la cocina de nuestra comunidad para que endulces los días de tu familia y te sumes al festejo de nuestra cultura. Arroz con leche Image zoom Arroz con leche Getty Images Uno de los postres más tradicionales y populares en los países de habla hispana es el arroz con leche. Cada abuela y mamá tiene su toque secreto para hacer de este platillo algo que derrite el paladar de cualquiera. Su preparación es muy sencilla y no dura más de una hora. Los ingredientes básicos que necesitas son: arroz, leche y leche condensada. Dependiendo de los gustos de tu familia, puedes agregar elementos como clavos, canela o uvas pasas. Mira nuestra receta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Churros Image zoom Churros Getty Images ¿Han tenido esa sensación de que un churro nunca es suficiente? No se juzguen, somos muchos los que estamos en el mismo bote. ¿Cómo poder resistirse al sabor de uno de los postres más populares en toda América Latina? Unos deliciosos churros pueden ser la opción ideal para tener una dulce tarde en familia y al mismo tiempo celebrar el Mes de la Herencia Hispana. Dale una mirada a nuestra receta para preparar los churros perfectos en este enlace. Flan Image zoom Flan Getty Images ¡No mencionar en este listado al flan sería casi un sacrilegio! El sabor del conocido quesillo continúa siendo uno de los más apetecidos y tradicionales de la cocina hispana. A pesar de sus orígenes europeos, han sido las manos de los cocineros latinos las que han transformado este postre en un platillo al que nadie se puede resistir. ¿Quieres sorprender a tu familia y amigos con un flan hecho en casa? Aquí te compartimos una sencilla receta que te ayudará a tener listo tu postre en cuestión de 90 minutos. Pastel de tres leches Image zoom Pastel de tres leches Desde luego, otro de los postres que hace las delicias de millones en toda la comunidad hispana es el pastel de tres leches. Su textura y sabor son inigualables, algo que solo puede lograrse con la combinación de tres tipos de leche: regular, condensada y evaporada. Y aunque parezca un postre que solo los expertos saben preparar, en realidad es más fácil de lo que te imaginas y solo te tomará alrededor de una hora tenerlo listo. Mira aquí la receta que te ayudará a dejar a toda tu familia con la boca abierta. Alfajores Image zoom Alfajores Getty Images Nadie se puede resistir al sabor del sándwich de galletas más afamado de América Latina. Su particular sabor han convertido al alfajor en uno de los postres preferidos por los hispanos. Su receta e ingredientes pueden variar según el país. Hay quienes los prefieren polvorosos, también están aquellos que los disfrutan bañados en chocolate y otros tantos prefieren su relleno con dulce de leche. Sin importar en qué bando del alfajor estás, la realidad es que preparar este postre con tus ingredientes ideales solo te tomará media hora, aquí te dejamos la receta.

