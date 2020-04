Postres bajos en azúcar perfectos para la Pascua Inspírate y prepara estas deliciosas recetas para endulzar la celebración de Pascua de tu familia. By Andrés Rubiano ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Fechas especiales como la llegada de la Pascua siempre serán la excusa ideal para que todos en casa se reúnan alrededor de la mesa a celebrar. Y no es para menos, ya que para la comunidad latina la Semana Santa siempre seguirá siendo una de las épocas más esperadas de cada año. Desde luego, sabemos que quieres brindarle un menú delicioso a tu familia pero que al mismo tiempo cuide la salud de todos en casa. Es por ello que aquí te compartimos cuatro sencillas ideas de postres bajos en azúcar que de seguro disfrutarán desde los más chicos hasta los abuelos. Image zoom Galletas de almendras Ingredientes: Un puñado de almendras trituradas 1 taza de harina de almendras 1/2 cucharada de canela 1 cucharadita de esencia de vainilla 1 cucharadita de polvo de hornear 2 cucharadas de maple syrup o miel 1 cucharada de aceite de coco Preparación: Mezcla en un recipiente la harina de almendras, la canela, la esencia de vainilla, el polvo de hornear, el maple syrup o miel, el aceite de coco y las nueces. Esparce un poco de aceite de coco en la bandeja en la que hornearás la mezcla, para evitar que las galletas se peguen. Distribuye la mezcla en la bandeja, porcionando con una cuchara. Precalienta el horno a 350 grados. Pon la mezcla a hornear durante 30 minutos o hasta que veas que las galletitas están doradas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Cupcakes de Zanahoria Ingredientes: 2 o 3 zanahorias ralladas 1 taza harina de almendras 1 cucharada de canela ¼ de taza de leche vegetal (almendras o coco) 1 huevo 1 cucharadita de polvo de hornear 2 cucharadas maple syrup o miel 1 cucharada de aceite de coco Un puñado de nueces trituradas Preparación: Mezcla en un recipiente las zanahorias ralladas, la harina de almendras, la canela, el huevo, el polvo de hornear, el maple syrup o miel, la leche vegetal y el aceite de coco. Pon las envolturas de papel en el molde para cupcakes y vierte la mezcla. Precalienta el horno a una temperatura de 350 grados y luego pon la mezcla por alrededor de 20-30 minutos o hasta que alcance el punto de cocción deseado. Añade las nueces trituradas para decorar los cupcakes. Image zoom Pan de banano Ingredientes: 4 bananos bien maduros 1 taza de harina de almendras 1 cucharada de canela 1 huevo 2 cucharadas de miel o maple syrup 1 cucharadita de polvo de hornear 1 cucharada de aceite de coco Un puñado de almendras trituradas Preparación: En un recipiente, corta los bananos o oprímelos hasta volverlos puré. Añade y mezcla la harina de almendras, la canela, el huevo, la miel o maple syrup, el polvo de hornear y el aceite de coco. Esparce un poco de aceite de coco en el recipiente que usarás para hornear y vierte la mezcla en este. Precalienta el horno a 350 grados y pon la mezcla a hornear por alrededor de 40 minutos o hasta que el pastel esté en el punto que deseas. Rocía el pastel con las almendras trituradas. Image zoom Getty Images Brownie Ingredientes: 2 cucharadas de cacao en polvo 1 taza de harina de almendras ¼ de taza de leche vegetal (almendras o coco) 1 cucharadita de esencia de vainilla 1 cucharada de aceite de coco 1 cucharada de canela 1 cucharadita de polvo de hornear 1 huevo 2 cucharadas de miel o maple syrup Chips de cacao para decorar Preparación: En un recipiente, mezcla el cacao en polvo, la harina de almendras, la esencia de vainilla, el aceite de coco, la canela, el polvo para hornear, el huevo, la leche vegetal y la miel o maple syrup. Pon un poco de aceite de coco alrededor del recipiente que en el que hornearás la mezcla. Precalienta el horno a 350 grados y hornea por alrededor de 30 minutos o hasta que el brownie llegue al punto de cocción ideal. Decora el pastel con los chips de cacao. Advertisement

Postres bajos en azúcar perfectos para la Pascua

