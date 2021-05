Revelan espeluznantes detalles de la muerte de joven porrista de Florida: la apuñalaron 114 veces Tristyn Bailey, de solo 13 años falleció a principios de mes y las autoridades señalan ahora a un adolescente de solo 14 años como su presunto asesino. Aquí el reporte. Por Mayra Mangal Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Fiscales de distrito en Florida no salen de su asombro y horror al descubrirse nuevos y espeluznantes detalles sobre la muerte de la porrista Tristyn Bailey, de solo 13 años, fallecida a principios de mes. R.J. Larizza, Fiscal Estatal adjunto a la Corte del Séptimo Distrito, que cubre los distritos de St. Johns, Volusia, Flagler y Putnam, afirmó en conferencia de prensa que la adolescente fue apuñalada 114 veces al intentar defenderse de su agresor. Increíblemente, el presunto asesino sería un adolescente de solo 14 años, cuya identidad no ha sido revelada por tratarse de un menor de edad. La víctima recibió por lo menos 49 puñaladas en las manos, brazos y cabeza, reporta el diario USA Today. "Fueron de naturaleza defensiva", afirmó el fiscal. "Simplemente puede asumirse la premeditación nada más ver el enorme número de heridas por apuñalamiento que Tristyn Bailey tuvo que sufrir. Cada vez que su brazo [del agresor] retrocedía y cada vez que bajaba [para apuñalarla] eso, es premeditación". "No me trae ninguna satisfacción el acusar a un niño de 14 años como adulto por un asesinato en primer grado" indicó Larizza en declaraciones difundidas por NBC News. "Pero les puedo decir también que el equipo ejecutivo y yo revisamos todos los hechos, todas las circunstancias, la ley que se aplica y no fue una decisión difícil de hacer el que se le presenten cargos como si fuese un adulto". El cuerpo de Tristyn Bailey fue hallado el 9 de mayo pasado en una zona boscosa, según reportó en su momento la policía de St. John. En GoFundMe se pide ayuda para la familia: Tristyn Bailey Tristyn Bailey | Credit: GoFundMe Tristyn Bailey Tristyn Bailey | Credit: Facebook SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El cuerpo de Bailey fue hallado el 9 de mayo pasado en una zona remota y boscosa, según reportó en su momento la policía de St. John. El sospechoso de su muerte fue detenido al día siguiente. Autoridades reportaron que el día de los hechos cámaras de seguridad habían captado a ambos adolescentes caminando juntos y adentrándose en el bosque hacia eso de la 1:45 a.m. Aproximadamente 2 horas después esas mismas cámaras captaron al presunto asesino salir a solas cargando un par de zapatos en las manos. El sospechoso, quien se encuentra recluido en un centro de reclusión juvenil desde el 10 de mayo, será transferido ahora a un penal para adultos, aunque se le separará de ellos.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Revelan espeluznantes detalles de la muerte de joven porrista de Florida: la apuñalaron 114 veces

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.