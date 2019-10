¿Por qué es tan barato el pollo rostizado de Costco? ¿Alguna vez te has preguntado por qué es tan barato el pollo rostizado de Costco y porqué no sube de precio? Aquí la explicación. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Los millones de compradores y miembros que acuden día a día a los almacenes de Costco no mienten: el pollo restizado de $4.99 que venden ahí es rico, grande y jugoso. Tanto en un año dichas tiendas venden más de 60 millones de pollos en todo el país según sus propias cifras. Y curiosamente este es uno de los artículos más barato y populares del almacén que además nunca cambia de precio. Pero ¿alguna vez te has preguntado por qué es tan barato y porqué no le sube su costo? La respuesta es simple. Por cada pollo que se vende Costco pierde dinero. Un dólar por pollo, para ser más específicos, así lo señala el foro especializado Quora. Además, la zona donde colocan los pollos es siempre al fondo del almacén, creando una especie de magneto que atrae al público y que hace que éste camine a lo largo y ancho de la tienda, una oportunidad invaluable para atraer su mirada y atención a otros productos de mayor costo. Image zoom Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así que si Costco vende el pollo y pierde $1 con su venta, recupera las ganancias por con el resto de los productos que los visitantes adquieren de camino a la caja registradora. La demanda del pollo de Costco es tal que en 2018 la empresa comenzó a construir en Fremont, Nebraska una planta para poder dar abasto a sus tiendas. Dicho lugar procesa unos -cuéntenlos- dos millones de pollos POR SEMANA. “Todas las granjas de Nebraska y Iowa en conjunto abastecen las necesidades de Costo en un 40 por ciento”, explicó a NPR Jessica Kolterman, portavoz de Lincoln Premium Poultry, la compañía que creó Costco para poder manejar y construir el proyecto. “Eso cubre aproximadamente la mitad de los Estados Unidos, Alaska y Hawaii”. Bueno ¡listo el pollo! Advertisement EDIT POST

