¿Qué quiere decir tu perro cuando te da la pata? ¿Alguna vez te has puesto a pensar qué significa cuando tu perro te da la pata? ¿Sabes lo que realmente significa?-Mira lo que dicen los expertos de Southern Living. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Todo amante de un perro sabe que estos fieles compañeritos suelen dar su pata a amos y cuidadores. Pero ¿alguna vez te has puesto a pensar qué es lo que quiere decir un can al hacer eso? ¿Acaso de verdad tu perro te está demostrando que te ama? Los expertos opinan que así es: el dar la pata es una señal de que tu perro está correspondiendo a tus cariños y cuidados. Al menos así lo afirma Rebecca Forrest, quien asiste a entrenadores caninos por medio de la organización The Dog Clinic. “Al poner su pata en ti cuando cuando lo estás acariciando él extiende aún más su contacto y hace recíproco su afecto”, asegura Forrest en declaraciones publicadas por la revista Southern Living. Y aunque éste sería un acto que indica el afecto de tu mascota hacia tí, también quiere decir otras cosas. Puede que con dicha acción tu perro te quiera decir que se siente inseguro, que tiene miedo o que simplemente necesita más afecto o atenciones en ese preciso instante. Image zoom SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN “Observa el resto del lenguaje corporal del perro”, recomienda la experta quien también indica que hay que estar atento a posibles señales de ansiedad en el animal “como por ejemplo bostezos, tronar la lengua o las orejas gachas”. Pero ¡ojo! hay perritos muy glotones y muchos que han aprendido que al darte la patita o colocarla en tu pierna de inmediato recibirán un rico premio o bocadillo. Si es así, no caigas en la trampa de tu perrito goloso, recomienda Forrest. ‘Si tú dejas que tu perro decida cuándo es que lo tienes que alimentar, tendrá exceso de peso [con el paso del tiempo] lo cual impactará su salud”. Así que ya sabes: la próxima vez que tu perro te de la pata dile “te quiero” y demuéstrale con mimos lo mucho que lo amas. Advertisement

