El jabón ayuda a combatir el coronavirus ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la que los médicos recomiendan lavarse constantemente las manos con agua y jabón para combatir bacterias y virus? Las explicaciones tienen una importante razón científica. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ahora que la pandemia del coronavirus se extiende con mayor rapidez, una de las recomendaciones más importantes hechas por los especialistas es lavarse constantemente las manos con agua y jabón. ¿Por qué este producto químico de higiene es tan importante? De acuerdo con el diario estadounidense The New York Times, poder del jabón es, generalmente, extremadamente destructivo para los microorganismos. Simplemente, “una gota de jabón común diluida en agua es suficiente para romper y matar a muchos tipos e bacterias y virus, incluyendo al nuevo coronavirus”, gracias a su estructura híbrida. RELACIONADO: Muere un joven español de 21 años por el coronavirus Image zoom Por la estructura molecular de dicho producto, pueden atacar a las membranas lipídicas que tienen algunas bacterias y virus; la cuales, están cubiertas con proteínas importantes que son las causantes de infectar a las células y mantener vivas a las bacterias. Así, cuando las personas se lavan las manos con agua y jabón, pueden rodear cualquier microorganismo de la piel con moléculas de este último. Las colas hidrofóbicas de dichas moléculas flotan libremente e intentan evadir el agua; por lo tanto, durante el proceso de limpieza se introducen en las envolturas lipídicas de ciertos microbios y virus, y las abren a la fuerza. “Actúan como palancas y desestabilizan todo el sistema”, explicó el profesor Pall Thordarson, director interino de Química en la Universidad de Nueva Gales del Sur, al The New York Times. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, los desinfectantes que tienen, cuando menos, 60 por ciento de etanol, actúan de forma parecida para combatir a virus y bacterias al desestabilizar las mencionadas membranas. Pese a lo anterior, no tienen posibilidad de remover fácilmente los microorganismos en la piel porque son más resistentes a la destrucción química del etanol y el jabón. Pero, lavarse constantemente las manos con agua y jabón si puede expulsar a dichos microbios de la piel a diferencia del desinfectante, aunque este último puede ayudar al falta del lavado de manos, siempre y cuando tenga una base de alcohol. ¡Así que a usar jabón constantemente para combatir el coronavirus y otras bacterias! Advertisement

Close Share options

Close View image El jabón ayuda a combatir el coronavirus ¿por qué?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.