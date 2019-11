¿Por qué Costco no vende productos con su nombre en lugar de Kirkland? ¿Sabes porqué Costco solo vende productos de la marca Kirkland y no bajo su nombre? By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Los populares productos Kirkland de los almacenes al mayoreo de Costco signfican una gran parte de las ventas de la empresa y a veces incluso una fuerte competencia para marcas reconocidas que venden productos similares a mayor precio dentro de dichos almacenes. Desde detergente para lavar platos hasta ropa, alimentos congelados y vodka, Costco ofrece una enorme variedad de productos Kirkland que son favoritos de muchos por su calidad. Pero ¿te has preguntado por qué Costco no vende productos bajo su propio nombre? La respuesta es simple, pero curiosa. El runrún es que en 1995 Costco le pidió a uno de sus proveedores más importantes que le vendiera sus populares productos a un costo más bajo para venderlos al mayoreo en los cientos de almacenes Costco del país. Pero dicha empresa -cuyo nombre no ha sido revelado- se negó rotundamente. Image zoom Tim Boyle/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jon Van Guilder, empleada de Costco, contó en el sitio Quora que dicho proveedor se “rió” de la petición, pero que cuando Costco reemplazó sus productos con unos de su propia línea, no le quedó más que venir “sombrero en mano ofreciendo el menor Costo posible para sus productos”. A partir de entonces Costco decidió comenzar su propia línea de productos bajo el nombre de Kirkland, que es el poblado del estado de Washington donde se encontraba la central de la empresa en aquellos años. Y le pusieron así en vez de Costco porque dicho nombre sería más atractivo para sus clientes que una ‘marca Costco’. Según el mencionado sitio dicha práctica es bastante común en empresas grandes como Macy’s, que tiene Charter Club, INC o Alfani. De dicha manera la gente siente que no está sacrificando calidad al comprar un producto que no es de marca conocida. Advertisement EDIT POST

