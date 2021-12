Poncho de Nigris sufre grave accidente en carretera "Pensé que no iba a conocer a Toño, mi hijo", reveló conmocionado. Aquí los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Poncho de Nigris se asomó a sus historias de Instagram conmocionado tras sufrir un grave accidente del que milagrosamente salió ileso. Ahí explicó cómo su chofer se quedó dormido al regresar de un evento en la carretera mexicana de Saltillo a Monterrey y cómo pegaron dos veces contra el muro de contención en una vía en la que enormes trailers avanzaban a toda velocidad. "En la madrugada tuvimos un accidente", relató todavía impactado por el suceso. "El chofer se quedó dormido, chocamos contra el muro de contención, estamos vivos de milagro". También reveló que al detenerse el auto tras los golpes, corrió para alejarse de la cuneta por miedo a que un camión los impactara y comenzó a gritar y a darle gracias a Dios por seguir vivo. Poco después publicó este retrato de su bella familia: "GRACIAS POR UNA OPORTUNIDAD MÁS DE ESTAR CON ELLOS … ¡GRACIAS! Ellos fueron en los primeros que pensé antes del impacto y después. GRACIAS A DIOS 🙏🏻 todavía tengo algo pendiente que cumplir, así que a ayudar a la gente que nos rodea. ❤️ Una rayita más al tigre. Desde hoy comenzamos de cero ✍🏻🌅". "Obviamente esto tiene un mensaje de arriba y estamos bien cuidados y bien bendecidos y tengo un angelote y esto fue un milagro y me pude haber muerto y es un milagro que estamos todos vivos", afirmó desde sus historias. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo veía el golpe y pensé tragedia, sangre, muertos…". Pensó inmediatamente en sus hijos y su esposa embarazada de su tercer hijo. "Pensé que no iba a conocer a Toño, mi hijo, que iba a ser una película trágica, bien triste, así que estamos vivos, fue un aviso, a valorar la vida, se siente bien feo el susto y luego como cuando lloras que te descargas, el susto también hace que se descargue algo emocional y como que empiezas de cero y ahorita me siento pleno, bien, como que la libramos, le pierdes un poquito el miedo a las cosas materiales, dije `mira me hubiera muerto, no hubiera valorado nada de lo que he hecho'… Entonces, a disfrutar, a valorar, a estar con la familia y agradecido con la vida por esta oportunidad, gracias a todos con preocuparse y estamos de vuelta, con más corazón", finalizó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Poncho de Nigris sufre grave accidente en carretera

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.