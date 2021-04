Policía dominicana mata a tiros a una pareja recién casada en un aparente error Elisa Muñoz y Joel Díaz llevaban casados apenas dos meses cuando encontraron la muerte al regresar de la iglesia. Aquí los detalles de esta tragedia. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una pareja cristiana de recién casados en República Dominicana perdió la vida cuando agentes de policía abrieron fuego contra su vehículo tras aparentemente confundirlos con unos delincuentes. La pareja fue identificada como Elisa Muñoz Marte, de 33 años, y Joel Díaz, de 36 años. Aparentemente regresaban a su casa alrededor de las 10 p.m. del pasado martes después de asistir a un culto religioso en Villa Altagracia, provincia San Cristóbal, informaron los medios de comunicación locales. Según el periódico Hoy, la pareja fue declarada muerta en un hospital de la zona. En el trágico incidente también resultó herida otra persona identificada como Claudio Alberto Ramírez, de 29 años. De acuerdo con Diario libre, el vehículo de la pareja coincidía con la descripción de otro en el que supuestamente viajaban varios hombres que habían cometido un asalto, del cual habían sido alertada las unidades patrulleras de la zona. "Por qué matar a dos personas así, de esa manera, como si fueran dos delincuentes… Los mataron por estar sirviéndole al Señor, no hay justificación. Yo lo que quiero es que se haga justicia", dijo la madre de Elisa, Emérita Marte, al periódico Listín Diario. De acuerdo con informaciones del portal de noticias Z101, el ministerio público solicitará en las próximas horas un año de prisión preventiva contra seis policías acusados de ser los responsables de los disparos que causaron una tragedia que ha consternado al país caribeño. Los imputados son el segundo teniente Victorino Navarro, el sargento Domingo Perdomo Reyes, los cabos Norquis Rodríguez Jiménez y Ángel de los Santos y los agentes rasos Antonio Castro Pérez y Juan Samuel Ogando Solís. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Muñoz y Díaz habían contraído matrimonio hace casi dos meses. "Lo que Dios unió no lo separa el hombre... Mi esposo, educado y caballero", escribió la joven en sus redes sociales vestida con un hermoso vestido blanco el pasado 23 de febrero. El presidente dominicano, Luis Abinader, pidió perdón en nombre del gobierno a los parientes de las víctimas.

