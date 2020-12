Close

Narcotraficante en Perú fue arrestado por un policía vestido de Santa Claus: mira el video Policías vestidos de Santa Claus y de un duende navideño arrestaron a un narcotraficante y confiscaron drogas durante una redada en Perú. Mira el impresionante video. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un policía vestido de Santa Claus y otro vestido de duende navideño arrestaron a un narcotraficante en Perú durante una redada. Sin duda el elemento sorpresa fue parte del éxito de esta operación, en la que confiscaron varios tipos de droga y una pistola, reportó Reuters. El video del incidente se ha vuelto viral. La brigada antinarcóticos arrestó a un sospechoso en un apartamento de la Villa El Salvador en Lima. Los oficiales forcejearon con el hombre acusado de narcotráfico hasta lograr arrestarlo. Según reportes, el hombre había sido captado en video vendiendo drogas cerca de una escuela, informó un vocero de la policía. Seguramente el sospechoso pasará la Navidad tras las rejas. Image zoom Credit: Peruvian National Police SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El coronel Fredy Velásquez, jefe del escuadrón antinarcóticos Grupo Terna, afirmó que habían confiscado marihuana y cocaína durante el operativo, reportó el diario New York Post. Otros cuatro individuos también fueron arrestados durante la redada. La policía de Perú asegura que sorprender a los criminales con policías disfrazados ha dado buenos resultados.

