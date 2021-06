Una policía admite su responsabilidad en el atropello mortal de una niña de 4 años La pequeña se encontraba jugando en la acera de una secundaria de Columbia, MO, cuando la agente perdió el control de su patrulla. Los hechos sucedieron hace 2 años. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A más de dos años de la muerte de la pequeña Gabriella Curry y tras intensas negociaciones, una ex agente de policía de la ciudad de Columbia, MO, reconoció su responsabilidad en el atropello de la pequeña de 4 años. La agente Andria Heese, de 29 años, quien había sido acusada de homicidio involuntario en el 2019, admitió ser culpable del cargo de conducción imprudente y descuidada, según la cadena ABC. Para este cargo, el estado de Missouri pedirá una condena de 180 días en la cárcel y dos años de libertad condicional, informó su abogado Donald Weaver, a la cadena de televisión local KOMU. No obstante, la fiscalía no se opondrá a que la agente termine la condena al cabo de un año. Este acuerdo llega después de que la ciudad de Columbia acordara una indemnización de $3.4 millones con los padres del pequeña para zanjar una demanda por muerte injustificada, agregó KOMU. El sistema escolar de de Columbia también acordó pagar a la familia $125,000, según ABC. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gabriella Curry and Officer Andria Heese Credit: BOONE COUNTY CIRCUIT COURT Heese, una veterana del departamento de policía, arrolló a la niña tras perder el control de su patrulla el 4 de enero del 2019. Tanto Heese como otra compañera policía intentaron ayudar a la pequeña administrando los primeros auxilios. Gabriella fue trasladad a un hospital local, donde se certificó su defunción, de acuerdo a People. La pequeña había acompañado ese día al trabajo a su mamá, quien era chofer de autobús escolar, y se encontraba jugando en la acera de la escuela secundaria en el momento del incidente. La agente fue puesta bajo licencia administrativa inmediatamente mientras el caso estaba bajo investigación. A Heese se le leerá la condena el próximo 9 de julio.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Una policía admite su responsabilidad en el atropello mortal de una niña de 4 años

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.