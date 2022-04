Policía en San Francisco se queda de piedra cuando detiene un auto sin conductor La escena captada en vídeo parecía sacada de una película futurística. El agentes de policía se sorprendió al ver que el auto que habían parado carecía de conductor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La policía de San Francisco se llevó tremenda sorpresa en la que parecía una parada de tráfico de rutina. Luego de indicar a un auto de la compañía Cruise que se parara, un agente se acercó al vehículo para cuestionar al conductor, pero el auto ¡no contaba con chofer! De hecho, no había ninguna persona dentro del carro. "No hay nadie dentro", exclamó el agente, que se asomó por todas las ventanas y esperó algunos segundos para confirmar que efectivamente no había nadie en el auto. Desconcertado regresó a su vehículo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La odisea fue captada en vídeo y compartida en redes sociales por un transeúnte, Brandon Meilm, que conocía de esta marca de autos de conducción autónoma. "[Estaba] supersorprendido porque, para empezar, nunca había visto uno de esos carros realmente manejar de forma autónoma", comentó Melim a la cadena local de NBC. Driveless car Credit: NBC Bay Area Tras la inspección del agente, el auto sin chofer arrancó nuevamente para pasar la transitada intersección, pero contrario a suponer que intentaba huir de la autoridad, se detuvo más adelante, causando las risas tanto de la policía como de quienes presenciaron la escena. "Creo que estaban apenados porque mucha gente los estaba viendo", explicó Meilm. "O simplemente pensaron que todo lo sucedido era cómico". La policía había indicado la parada del vehículo por no traer las luces encendidas. La compañía Cruise, por su parte, explicó a través de un comunicado en sus redes sociales que el vehículo cedió a la orden de la policía en la ubicación más segura para la parada. Además, la empresa agregó que colabora estrechamente con la policía de San Francisco para establecer cómo debe ser la interacción con sus vehículos y que ha dedicado números de teléfono especiales para cualquier pregunta. No obstante, juzgando por la interacción en el vídeo, algunos expertos opinan que se deben poner en práctica mejores protocolos para interactuar con estos vehículos del futuro, según la cadena. "Claramente la policía estaba confundida y no sabía qué hacer", declaró el profesor Ronjon Nag de la Universidad de Stanford. "Necesitamos tener procesos y protocolos y estándares, donde los carros se puedan comunicar. Quizá haya un switch con el que el auto pueda ser detenido por la policía". La compañía empezó a ofrecer paseos nocturnos gratuitos en el área de San Francisco, y de acuerdo a sus usuarios, es "una experiencia mágica".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Policía en San Francisco se queda de piedra cuando detiene un auto sin conductor

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.