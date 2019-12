¿El secuestro de Karol Sánchez en El Bronx fue todo un montaje orquestado por la adolescente? La policía en Nueva York revela que la adolescente Karol Sánchez fingió su propio secuestro en El Bronx. Según reportes, la chica de 16 años quería huir de su madre sobreprotectora y no quería regresar a su natal Honduras con la familia. Los detalles. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El caso de Karol Sánchez —la adolescente que fue reportada como desaparecida por el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD)— ha tomado un giro inesperado. Según las autoridades, la chica de 16 años —quien fue encontrada el martes y ya se ha reunido con su familia— fue quien orquestó su propio secuestro. “Karol Sánchez ha sido localizada en el Bronx. Está a salvo y no ha sufrido daños”, compartió NYPD en Twitter el martes. “Gracias a todos en la comunidad por su asistencia”. Una fuente reveló a PEOPLE que todo había sido un montaje de la adolescente, ya que ella no quería regresar a su natal Honduras con su familia y deseaba permanecer en Estados Unidos. New York Daily News reporta que los supuestos “secuestradores” eran amigos de Karol, quien apareció el martes en la tarde en la avenida Eagle y la calle 156 del este en el Bronx, el mismo lugar donde supuestamente había sido raptada. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La joven desapareció el pasado 16 de diciembre, haciendo que muchas personas se preocuparan por su bienestar y rezaran por su regreso a casa. El martes, la rapera de origen dominicano Cardi B compartió una Alerta Amber que emitió la policía de Nueva York pidiendo ayuda para rescatar a Karol. Según la alerta, la joven había sido raptada por cuatro hombres afroamericanos el lunes en la noche mientras caminaba por el Bronx con su madre. Un video de seguridad muestra cómo la adolescente fue montada a la fuerza en un carro beige y su madre fue tirada al piso cuando intentó detenerlos. Afortunadamente el caso no ha terminado en tragedia. The New York Times reportó que Karol le confesó a la policía que ella había planeado el falso secuestro porque era “infeliz” y quería huir de su madre “sobreprotectora”. El caso sigue bajo investigación. Advertisement

Close Share options

Close View image ¿El secuestro de Karol Sánchez en El Bronx fue todo un montaje orquestado por la adolescente?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.