Policía rescata a niña de 8 años de un cuarto de hotel donde la tenía secuestrada un hombre de 51 años Una niña fue rescatada por un grupo de policías de la habitación de un hotel donde la tenía secuestrada un hombre de 51 años, quien la montó a la fuerza en su carro mientras la pequeña caminaba con su madre por un vecindario en Texas. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Se han compartido emotivas imágenes del rescate de una niña de 8 años de la habitación de un hotel en Texas donde la tenía secuestrada un hombre de 51 años. Un grupo de policías encontró a la pequeña escondida en un cesto de lavandería dentro de la habitación del hotel WoodSprings Suits. El secuestrador Michael Webb salió corriendo desnudo después de que los oficiales rompieran la puerta para entrar y fue arrestado al momento. La policía encontró sangre en la cama de la habitación, pero según reportes, encontraron a la niña a salvo. Uno de los oficiales la cubrió con una toalla y la sacó cargada de la habitación. Image zoom Forth Worth Police/Twitter El vocero de la policía de Fort Worth, Buddy Calzada, reveló a PEOPLE que la niña había sido secuestrada el 18 de mayo mientras caminaba con su madre por un vecindario en Fort Worth. El hombre, que iba manejando por esa calle, la metió en el carro a la fuerza. Aunque la madre intentó meterse al auto y sacar a la niña, el hombre la tiró a la calle y se fue con la pequeña. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La mujer reportó el secuestro y poco después Jeff King, un amigo de la familia, encontró el auto de Webb estacionado en el hotel WoodSpring Suites. Los oficiales entonces inspeccionaron el vehículo y encontraron sangre en el asiento del pasajero. El rescate ocurrió el 19 de mayo sobre las 2:20 a.m. La niña fue llevada en ambulancia a un hospital cercano y luego se reunió con su familia. Webb fue sentenciado a pasar el resto de sus días en una prisión federal. El hombre le confesó al FBI haber secuestrado a la niña y llevarla al estacionamiento de una iglesia y después a la habitación del hotel donde fue rescatada. Advertisement

