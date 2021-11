Policía pide ayuda para encontrar a tres niños desaparecidos en Ohio Tres niños —Isabel, Remington y Wyatt Cruz— desaparecieron en Ohio y podrían estar acompañados por Bryan Godfrey, de 33 años, y estar en peligro. La policía pide ayuda para encontrarlos. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las autoridades en Ohio piden ayuda para encontrar a tres niños que desaparecieron hace cinco días, reporta PEOPLE. El departamento de policía de Shreve está buscando a Isabel Cruz, de 11 años, Remington Cruz, de 7 años y a Wyatt Cruz, de 5 años, según detalla un mensaje que publicaron en Facebook. Los niños fueron vistos por última vez el miércoles a las 8 p.m. en la zona de 325 N Prospect St. La policía reveló que los menores podrían estar en compañía de Bryan Godfrey, de 33 años, a quien describen como un hombre blanco de pelo marrón y ojos azules. Godfrey tiene 6 pies de altura y pesa unas 265 libras. No se ha revelado si Godfrey conocía a los niños o cuál es su relación con ellos. Los pequeños fueron vistos viajando en un auto Dodge Caravan color azul con una placa del estado de Ohio con el número JLC3641. Remington, Isabel y Wyatt Cruz Remington, Isabel y Wyatt Cruz | Credit: Facebook/Village of Shreve, Ohio SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según la descripción de las autoridades, los niños son de piel blanca. Isabel, Remington y Wyatt los tres tienen el cabello y los ojos color marrón. Los varones tienen el cabello corto. Isabel, Remington and Wyatt Cruz Credit: Facebook/Village of Shreve, Ohio "Necesitamos su ayuda," dice el mensaje de la policía en Facebook. Si tiene alguna información sobre el paradero de los niños llame al Departamento de policía de Shreve al 330-287-5705.

