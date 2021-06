Policía pide ayuda para identificar a niño hispano encontrado muerto ¿Sabes quién es? Las autoridades piden ayuda para identificar a este menor de edad hispano cuyo cadáver fue encontrado por excursionistas en una zona desierta. Buscan a sus familiares en Nevada y California. Los detalles aquí. Por Lena Hansen Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La policía de Nevada pide ayuda para identificar a un niño hispano que fue encontrado muerto en una zona desierta. Las autoridades en Nevada anunciaron en una conferencia de prensa que el cadáver de un niño de origen hispano fue encontrado por un grupo de excursionistas durante el fin de semana. Ahora piden ayuda para encontrar a sus padres y buscar la información de sus familiares. Se han mandado mensajes de alerta en Nevada y varios condados de California. El misterioso caso ha conmovido a la comunidad, ya que no se sabe si este niño tiene familia o cómo llegó a este trágico final. Según reporta Despierta América (Univision), se han buscado en las bases de datos de niños desaparecidos y ninguno hasta ahora coincide con la descripción del menor. Se ha divulgado la imagen digitalizada del rostro del niño —que se calcula tendría unos 10 años de edad—con la esperanza de que familiares, amigos o vecinos lo reconozcan y llamen a la policía. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Niño hispano encontrado identidad Credit: Las Vegas Metropolitan Police Department El cadáver del pequeño fue encontrado en estado avanzado de putrefacción cerca de Mountain Springs. La policía de Las Vegas pide a maestros que presten atención al retrato digitalizado con la esperanza de que lo reconozcan. "Alguien tiene que reconocerlo", dijo el sargento Ray Spencer. "Estamos trabajando intensamente para identificar al niño. Tiene entre 8 a 19 años, es hispano, de 123 libras de peso", añadió el sargento Spencer. Su cadáver fue encontrado la mañana del viernes en Mount Springs Trailhead, cerca de la milla 20 de la carretera SR 160, reporta Telemundo. Si tiene alguna información, llame a Crime Stoppers al (702) 385-5555 o a los detectives de homicidios de LVPMD al (702) 828-3521.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Policía pide ayuda para identificar a niño hispano encontrado muerto

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.