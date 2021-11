Victoria González, de 13 años, desapareció en Miramar y la policía pide ayuda para encontrar a la adolescente Victoria González, de 13 años, fue vista por última vez el 17 de septiembre, cuando fue captada en video al salir de su escuela. La policía de Broward, Florida, pide ayuda para encontrarla. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La familia de Victoria González busca desesperadamente a la adolescente, que desapareció en Florida. La estudiante de 13 años fue vista por última vez el 17 de septiembre en Miramar. La policía de Broward pide la ayuda de la comunidad para encontrarla. La abuela de Victoria, Nidza González, reveló a Noticias 23 de Univision que ese día su padre fue a buscarla a la escuela pero Victoria no estaba. "Mi hijo la recoge como a las 4:00 pm, ese día fue y estuvo esperándola, pero no salía", contó la abuela. Entonces cuando el padre entró a preguntar por ella y observaron en los videos de las cámaras de seguridad que la estudiante había salido de la escuela. La familia está destrozada y no pierde la esperanza de que Victoria regrese pronto a casa. La abuela añade que han repartido volantes con la foto de Victoria y con información sobre ella a diario intentando dar con su paradero. Victoria Gonzalez Credit: Twitter/MiramarPD SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "A pesar de que ella se fue por su propia cuenta, los detectives se lo están tomando muy en serio, pues en muchos casos los menores que se escapan terminan en las manos equivocadas y no queremos que eso le pase a ella", dijo a Noticias 23 en octubre la detective Tiffany Roy de la policía de Miramar. Victoria Gonzalez Victoria González | Credit: Miramar Police La detective añadió que "si se trata de alguien que hace lo mismo todos los días, y de repente hace algo fuera de lo normal, eso puede ser una razón para que se inicie una investigación". Sus seres queridos siguen muy preocupados ya que temen que la menor de edad pueda estar en peligro. Si tiene información sobre este caso, por favor llame a la línea de Alto al Crimen de Broward al 954-493-8477.

Victoria González, de 13 años, desapareció en Miramar y la policía pide ayuda para encontrar a la adolescente

