Policía mata por error a su vecino al entrar al apartamento de la víctima pensando que era su propia casa Una policía en Dallas mató a su vecino al entrar por error al apartamento de él pensando que era el suyo. La mujer lo confundió con un asaltante y le disparó. Los detalles del caso. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La oficial de la policía Amber Guyger entró por equivocación al apartamento de su vecino, pensando que era el de ella, y al ver a un hombre desconocido le disparó, confundiéndolo con un asaltante. Los fiscales argumentaron que la mujer de 31 años estaba distraída porque estaba hablando por teléfono y mandando mensajes de alto contenido sexual con otro oficial de la policía, Martín Rivera, reportó Dallas Morning News. Amber, quien había terminado de trabajar 13 horas en el Departamento de Policía de Dallas, tenía aún puesto su uniforme cuando llegó al edificio donde vive. Fue entonces que entró por error al apartamento de su vecino Botham Jean, de 26 años. Al ver al hombre de la raza negra pensó que era un asaltante y le disparó dos veces, matándolo antes de que el malentendido pudiese ser aclarado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Uncredited/AP/Shutterstock La familia de la víctima de 26 años, dijo a CNN que Jean era originario de la isla caribeña de Santa Lucía, trabajaba como contador y era graduado de la Universidad Harding de Arkansas. Image zoom Facebook Amber se declaró no culpable pero enfrenta cargos de asesinato. Su juicio está por realizarse y de ser encontrada culpable la oficial de la policía podría pasar el resto de su vida en prisión. Según los fiscales, Jean —un hombre joven que tenía toda una vida por delante— murió por la distracción de esta oficial de la policía, quien le disparó antes de que él pudiera explicarle que ella era la que estaba entrando como una intrusa a su casa —y no al revés. El caso sigue en desarrollo. Advertisement EDIT POST

