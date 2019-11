Encuentran restos humanos durante la búsqueda de una niña de 5 años desaparecida en Florida. Las autoridades investigan a su madre, una oficial de la fuerza naval La policía encontró restos humanos durante la búsqueda de una niña de 5 años desaparecida en Florida. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La policía encontró restos humanos el martes en una zona boscosa de Alabama mientras buscaba a Taylor Rose Williams, una niña de 5 años que desapareció de Florida, informó la Oficina del Alguacil de Jacksonville. Aún no se confirmado si los restos pertenecen a la menor. Las autoridades en Florida están investigando a la madre de la niña, a quien consideran “una persona de interés” en la desaparición de la menor. Según la policía, la madre de Taylor, Brianna Williams —una oficial de la fuerza naval estadounidense— dejó de colaborar con los investigadores tras reportar a la niña desaparecida la mañana del 6 de noviembre. “Hasta el día de hoy, la madre de Taylor, Brianna Williams, de 27 años, no está cooperando con esta investigación”, dijo Mike Williams, el alguacil de Jacksonville en una conferencia de prensa el lunes. “Ella no ha hablado con nosotros desde el miércoles y fue la última persona que vio a Taylor”. La búsqueda de Taylor y la investigación sobre la desaparición de la niña se expandió hasta Alabama, donde creció su madre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Jacksonville Police Durante la conferencia de prensa, el alguacil Mike Williams dijo que la madre de la niña, quien trabaja en la estación aeronaval de Jacksonville, no ha sido arrestada. El caso sigue bajo investigación. Image zoom Jacksonville Sheriff's Office La madre aseguró a la policía que la niña había desaparecido de su hogar la mañana del 6 de noviembre. Brianna dijo que vio a su hija por última vez la noche anterior y que al despertar al siguiente día, Taylor no estaba en su habitación y la puerta de la casa no tenía la cerradura puesta. La policía emitió una alerta Amber el miércoles en la mañana. Si tiene alguna información sobre el paradero de Taylor Willliams, por favor llame a la Oficina del Alguacil de Jacksonville al 904-630-0500 o llame al 911. Advertisement EDIT POST

