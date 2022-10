Buscan a sujeto que intentó secuestrar dos veces a una niña de 10 años en un barrio de Fort Lauderdale, FL El sospechoso es descrito por la policía de Fort Lauderdale como un hombre "que viaja en una van". Se asegura que intentó llevarse a la niña cuando ella iba camino a la escuela. Aquí los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Intento de secuestro en Florida Credit: FORT LAUDERDALE POLICE DEPARTMENT (2) La policía de Fort Lauderdale, en Florida, está en alerta y pidiendo la ayuda de vecinos y público en general para dar con el sujeto que fue captado en video y que se asegura intentó secuestrar en dos ocasiones a una niña de 10 años mientras esta se dirigía a la escuela. En un video grabado por cámaras de seguridad se observa una apacible calle suburbana con césped bien cortado y una piscina. De pronto se observa a la menor corriendo del intento de secuestro. Según un comunicado de prensa emitido este lunes y obtenido por PEOPLE el Departamento de Policía de Fort Lauderdale (FLPD, por sus siglas en inglés) las autoridades están buscando al responsable del doble incidente y están haciendo circular un volante con la foto del sospechoso. "El hombre intentó atraerla ofreciéndole caramelos, dinero y otros objetos, los cuales ella rechazó", se dijo por medio del mencionado documento. "El sospechoso intentó agarrarla pero afortunadamente fue capaz de escaparse". En Twitter circulan dos volantes con imágenes del sospechoso: Según las autoridades los "preocupantes" hechos comenzaron a ocurrir el miércoles pasado en la mañana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Se describe al sospechoso como un hombre de raza blanca de entre 30 y 40 años de cabello castaño y unos 5 pies con 10 pulgadas de altura a unos 6 pies de altura. La oficina de Crime Stoppers del condado de Broward está ofreciendo una recompensa de $5,000 a quien pueda ofrecer información para dar con el responsable.

