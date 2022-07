Arrestan a policía de Florida acusado de conducir completamente ebrio El agente Oscar Mayorga confesó haber tomado bebidas alcohólicas antes de montarse en su auto de patrulla para empezar su turno de trabajo. Lo vieron saltándose luces rojas y señales de stop. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un preocupado residente de la localidad de Eustis, FL, llamó al servicio de emergencia para reportar una patrulla de la policía que no obedecía las señales de tránsito. Según el hombre, el conductor de la patrulla se había pasado varias luces rojas y no se detenía en las señales de stop de la concurrida vecindad. Los agentes que respondieron a la denuncia se encontraron que al volante del vehículo había un colega de la cercana localidad de Apopka en condiciones no aptas para manejar. Durante su investigación, descubrieron que el policía Oscar Mayorga, de 25 años y con cinco años de antigüedad en el cuerpo, estaba manejando bajo los efectos del alcohol y otras posibles sustancias, según el canal News 10 de Miami. Luego de inicialmente decir que había tomado medicamentos y negar que hubiera bebido, Mayorga confesó que se había tomado por lo menos tres cervezas, según el canal WESH 2 de Orlando. Los agentes declararon que Mayorga hablaba con dificultad y su mirada parecía perdida, y que al momento de su detención pudieron oler el alcohol en su aliento, por lo que pidieron asistencia médica. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mayorga declaró que se dirigía al trabajo antes de ser detenido, olvidando completamente el bote de cerveza que había dejado en la patrulla. "Hay un bote de alcohol abierto en tu vehículo", le dijo uno de los oficiales. "¿Has estado bebiendo hoy?". Oscar Mayorga Oscar Mayorga | Credit: Lake County Sheriff's Office Mayorga intentó cubrir su error asegurando que el empaque era de tres días atrás y que lo que había tomado eran tres pastillas de Benadryl – medicamento que se usa para combatir las alergias y el insomnio. "¿Porqué tomarías tres Benadryls sabiendo que tienes que trabajar esta noche?", le preguntó el oficial, de acuerdo a la cadena FOX News. Mayorga contestó que intentaba dormir antes de empezar su turno. El policía se rehusó el traslado a un hospital para ser atendido y fue entonces cuando los policías lo desarmaron y arrestaron por manejar bajo la influencia del alcohol. Tiene una fianza de $1,000. De acuerdo a las autoridades, la prueba con alcoholímetro practicada a Mayorga triplicó el nivel legal de alcohol en la sangre para conducir. Por el momento, el departamento de policía de Apopka lo h puesto en baja administrativa sin paga hasta que se concluya la investigación, según los medios de la Florida.

