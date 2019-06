Encuentran a bebé recién nacida abandonada dentro de bolsa plástica La policía de Georgia encontró a una niña recién nacida con vida dentro de una bolsa plástica. Los detalles del caso. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message La policía encontró a una niña recién nacida dentro de una bolsa plástica en una zona boscosa en Georgia. El conmovedor video del momento en que la bebé fue rescatada se ha vuelto viral. La pequeña —que las autoridades han llamado “Baby India” ya que no se conoce su identidad ni la de sus padres— fue encontrada el 6 de junio. El video, divulgado por la Oficina del Alguacil del Condado de Forsyth, muestra al hombre que descubrió a la bebé abandonada y llamó a las autoridades. El hombre, que vive cerca del lugar donde encontraron a la niña, cuenta que escuchó a la pequeña llorando desde su casa. También revela que sus hijos le insistieron que era una bebé la que lloraba, ya que al principio él pensó que se trataba de algún animal. Al abrir la bolsa plástica, la policía encontró a una recién nacida con el cordón umbilical aún sin cortar. Mientras la revisan para asegurarse que no está herida, la pequeña le agarra el dedo a uno de los oficiales. Los oficiales abrigan a la bebé con varias cobijas antes de llevarla de emergencia a un hospital cercano. Afortunadamente, los médicos determinaron que la niña estaba en buen estado de salud. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Forsyth County Sheriff’s Office La policía explicó que espera que este video que divulgaron del rescate de la niña los ayude a encontrar a la madre o alguna información sobre este caso. “Nos alegra reportar que Baby India está recuperándose y está bajo el cuidado del Departamento de Niños y Familias de Georgia”, añadieron las autoridades. También se ha divulgado una reciente foto de la niña con la esperanza de que alguien la reconozca. Si tiene alguna información sobre la madre de la niña, por favor llame a la oficina del alguacil al 770-781- 3087.

