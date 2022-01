La policía dictamina que la caída fatal de una mujer y su hijo en el estadio de San Diego fue un asesinato-suicidio Raquel Wilkins y su hijo de 2 años, Denzel Browning-Wilkins, murieron al caer en septiembre del año pasado antes de un juego de los Padres de San Diego, en Petco Park. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Raquel Wilkins Raquel Wilkins | Credit: CREDIT: FACEBOOK; SHERRY SMITH/GETTY Las muertes de Raquel Wilkins y su hijo de 2 años, Denzel Browning-Wilkins, quienes cayeron del tercer nivel del estadio Petco Park en San Diego antes de un partido de los Padres en septiembre del año pasado, se han declarado un asesinato-suicidio, dijo la policía el miércoles. "La muerte de Raquel Wilkins se ha clasificado como suicidio y la muerte de Denzel Browning-Wilkins se ha clasificado como homicidio", dijo la teniente del Departamento de Policía de San Diego, Andra Brown, en un comunicado de prensa obtenido por PEOPLE el miércoles. "Los detectives llevaron a cabo una investigación exhaustiva y completa que incluyó docenas de entrevistas, la revisión de las imágenes de video disponibles y la recopilación de información de antecedentes para determinar qué condujo a las muertes", continuó Brown. Los investigadores tomaron la decisión en consulta con el médico forense del condado de San Diego, dijo Brown. "SDPD entiende la preocupación y el interés del público en esta tragedia que ocurrió públicamente en un lugar donde se reúne la comunidad", dijo Brown. "Nos gustaría agradecer a todos aquellos que se presentaron con información". "El Departamento de Policía de San Diego no hará más comentarios sobre el caso", indicó el comunicado de prensa. Los Padres de San Diego, cuyo estadio local es Petco Park, también emitieron un comunicado sobre el fallo el miércoles. "A la luz de la declaración de hoy del Departamento de Policía de San Diego, queremos reiterar nuestro más sentido pésame y condolencias a la familia de los involucrados en esta tragedia", dijo la organización de la MLB a través de NBC7 San Diego. Alrededor de las 4 p.m. hora local del 25 de septiembre, la policía fue llamada a Petco Park después de que Wilkins, de 40 años, cayera desde el nivel del vestíbulo, que mide unos seis pisos de altura, a la acera. Cuando los oficiales llegaron a la escena, comenzaron la reanimación cardiopulmonar antes de que tanto la mujer como el niño fueran declarados muertos, declaró el Departamento de Policía de San Diego en un comunicado de prensa proporcionado a PEOPLE. En ese momento, la policía dijo que las muertes "parecían sospechosas", y la Unidad de Homicidios de la Policía de San Diego fue llamada al lugar para investigar "por precaución". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si usted o alguien que conoce está considerando suicidarse, comuníquese con la Línea Nacional de Prevención del Suicidio al 1-800-273-TALK (8255), envíe un mensaje de texto con la palabra "STRENGTH" a la Línea de Texto de Crisis al 741-741 o visite suicidepreventionlifeline.org.

