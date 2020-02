Policía de Texas encuentra a madre e hijo sin vida tras aparente suicidio del padre de familia Las autoridades de Texas encontraron a una mujer y a su hijo sin vida cuando intentaban avisarles sobre el suicidio de un familiar. ¿Están conectadas las tres muertes? By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Las autoridades policiales en Texas están investigando una posible conexión entre un suicido y el homicidio de una mujer y su hijo en ese estado. A través de un comunicado, las autoridades indicaron que oficiales de la ley llegaron a la casa de Richard Logan para notificarle a su esposa Diana Logan que su esposo se había suicidado afuera de una compañía a unas 200 millas de su casa. Al tocar a la puerta de la casa de los Logan en Sugar Land, TX, los oficiales no obtuvieron respuesta por lo que hablaron con un vecino que tenía una llave para entrar al hogar. Una vez adentro, los oficiales encontraron a la mujer de 48 años y a su hijo de 11 años sin vida. Aparentemente, ambos habían sufrido impactos de balas. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por el momento, los oficiales no han dicho mucho más sobre las muertes —que continúan bajo investigación— pero creen que podrían estar relacionadas al suicidio de Richard Logan. “Siempre es una tragedia cuando tienes una muerte –específicamente de un joven”, dijo el jefe de la policía Eric Robins a la cadena KHOU. “Vamos a hacer todo lo que podamos para proteger la integridad de esta investigación y realizar una investigación apropiada”. De acuerdo a reportes en la prensa, Richard Logan era un pastor juvenil en una iglesia en Richmond, Texas, y había fundado una organización no lucrativa que ayuda a personas de bajos ingresos. La organización, a través de su página web, se pronunció sobre el caso. “La familia de Attack Poverty está en shock tras enterarse de la tragedia involucrando a nuestro jefe ejecutivo Richard Logan y su familia”, dice el mensaje. Advertisement

