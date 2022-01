¡Policía de Nueva York acusado de cortar la cabeza de su madre con un machete! Estos son los detalles del espeluznante caso del policía Osvaldo Días que deja a sus seis hermanos huérfanos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después del pánico causado en una guardería de California, tras de ser detenidas dos de sus empleadas al aparecer un bebé con fractura de cráneo, otra trágica noticia sacude ahora la costa este: un policía de Nueva York, Osvaldo Díaz de 46 años, enfrenta cargos tras asesinar a su madre, María Díaz de 78, al prácticamente decapitarla con un machete. "Atacó a su madre con un machete hasta el punto de casi cortarle la cabeza", reveló el abogado del distrito. Mientras que el agresor se declaró no culpable de los hechos, su abogado José Nieves, ha solicitado una valoración psiquiátrica de su cliente, según reportó NBC New York. El ataque tuvo lugar en el departamento que la víctima compartía con su hijo el pasado 24 de febrero, ubicado sobre un salón de belleza en Queens, reveló la abogada Melinda Katz en un comunicado anunciando los cargos. Según ella, la hermana del acusado habría hecho planes con su mamá para salir a hacer unos recados y dar un paseo juntas. Pero cuando llegó al departamento, llamó varias veces al celular de su madre sin obtener respuesta. Osvaldo Diaz policia mata a su madre Credit: NYPD SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Finalmente, alguien contestó el teléfono: era Osvaldo Días quien le dijo a su hermana que se fuera sola a sus recados. Al volver de sus compras, volvió a llamar repetidamente a su madre y de nuevo no halló respuesta, así que decidió hablar con el propietario del piso para que le diera acceso a éste y comprobar que nada le había sucedido a su progenitora. Al entrar se encontró con un escenario espantoso: su madre yacía muerta cubierta de sangre envuelta entre las sábanas y ni rastro de su hermano. Cámaras de seguridad comprobaron que éste se habría marchado después de su conversación telefónica. El presunto asesino estuvo huido durante una semana, antes de que fuera detenido en Nueva Jersey. "Esta espiral de violencia ha devastado a la familia de la víctima, que incluye otros seis hijos", reveló Katz en el comunicado.

