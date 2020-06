Un policía de California le salva la vida a gemelas de dos años El oficial Jonathan Weise rescató a las hermanas y a su padre luego de que el hombre intentó quitarse la vida lanzando su auto de un puente de San Diego.



Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un policía de San Diego respondió a una llamada de emergencia que al final de su turno este fin de semana lo habría convertido en todo un héroe. El oficial Jonathan Wiese fue enviado al icónico Puente Colorado de esa ciudad californiana para atender una llamada sobre un hombre que amenazaba con quitarse la vida. El hombre prometía tirar su auto por un precipicio y llevarse a sus pequeñas gemelas de dos años consigo, según reportes. El sábado, el desesperado padre manejó su auto hacia el vacío y cayó en las aguas de la bahía. De acuerdo a la afiliada local de la cadena ABC, el auto afortunadamente cayó al revés sobre una enorme roca dentro del agua. Wiese se ató un soga a la cintura para rapelar hasta el vehículo. “Podía ver [al hombre], tenía a una de las niñas en sus brazos, y yo tengo una niña de dos años en casa; así que imaginé, ¿qué tal si fuera mi esposa y mi hija allá abajo?’”, comentó el oficial a la televisora. “No te vas a parar ahí para ver lo que pasa”. Image zoom GOFUNDME Con la ayuda de otros oficiales que llegaron a la escena, Wiese logró alcanzar a las niñas y a su papá y sacarlos del auto. “[El papá] tenía a ambas niñas. Las sostenía y estaba intentando salir del agua, pero todos se estaban hundiendo”, continuó. “Una [de las niñas] estaba despierta y llorando, y la otra estaba sin vida”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom El policía inmediatamente les aplicó primeros auxilios y una vez en tierra firme ambas niñas fueron llevadas a un hospital cercano en ambulancia. Weise reveló que el padre le confesó que deseaba morir y llevárselas con él. La acción del oficial fue catalogada por sus superiores como un acto heroico y Wiese fue nombrado Policía del Año por haberle salvado la vida a las pequeñas. “Uno sólo hace lo que tiene que hacer, pero una vez que todos están a salvo, te pega y sólo quieres ir a casa a abrazar a tus hijos”, comentó Wiese. Amigos de la mamá de las niñas han creado una cuenta de GoFundMe para ayudar a cubrir los gastos de su recuperación y visitas médicas, así como los costos legales para obtener su custodia.

