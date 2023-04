La policía busca al actor Drake Bell por estar "desaparecido y en peligro" Así se dio a conocer a través de la cuenta de Facebook del departamento de Policía de Daytona Beach, FL. Esto es lo que se sabe hasta el momento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Drake Bell Credit: TM/Bauer-Griffin/GC Images) Las autoridades se encuentran en la búsqueda del actor Drake Bell, al que se considera desaparecido y en peligro, informó este jueves la policía de Daytona Beach, FL en sus redes sociales. "Debería estar viajando en un BMW gris 2022 y su última ubicación conocida es potencialmente el área de Mainland High School el 12/4/2023 justo antes de las 9 p.m.", se lee en el mesnaje de Facebook de la policía. "Se le considera desaparecido y en peligro". La publicación más reciente del también cantante en las plataformas sociales fue de días antes de que se denunciara su desaparición. El 3 de abril tuiteó un video de una entrevista en un podcast en la que participó recientemente. Casi un mes antes había compartido un adorable video en su cuenta de Instagram de su hijo Jeremy, fruto de su relación con su exesposa Janet Von Schmeling. "Janet se dedica a criar a su hijo", dijo una fuente a People. "Drake y Janet están comprometidos a mantener una relación de paternidad compartida pacífica y darle a su hijo la mejor vida posible". Bell, de 36 años, es conocido por protagonizar varios programas infantiles de Nickelodeon, incluidos Drake & Josh y The Amanda Show. También ha aparecido en películas como Yours, Mine and Ours, Superhero Movie y The Nutty Professor. Bell fue acusado por su exnovia Melissa Lingafelt de supuesto abuso verbal y físico a finales de la década de los 2000 y en junio de 2021 fue arrestado por intento de poner en peligro a los niños y difundir material dañino para menores. Se declaró culpable de los cargos, según indicó People.

