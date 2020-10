"Está en grave peligro" asegura la policía sobre Arranza Díaz, una joven de 17 años desaparecida en Texas La vida de Arranza Díaz corre peligro, aseguran las autoridades. La policía pide ayuda para encontrar a la adolescente desaparecida en Texas. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las autoridades en Texas emitieron una alerta AMBER para encontrar a una joven desaparecida el martes en la tarde. Las autoridades sospechan que Arranza Díaz Larraga está en grave peligro. La adolescente fue vista por última vez el martes a las 6:41 p.m. en la cuadra 2100 de North Cesar Chavez Road en San Juan. Las autoridades piden la ayuda de la comunidad para traerla de vuelta a su casa. Arranza tiene la piel blanca y tiene unos cinco pies de estatura. La joven pesa unas 115 libras y tiene el cabello castaño con reflejos rubios. Arranza tiene los ojos color marrón y tiene un lunar en la parte interior de su rodilla izquierda. Image zoom National Center for Missing and Exploited Children SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No se ha divulgado más información sobre este caso, no se ha revelado aún quién pudo haberla secuestrado. Cualquier pista que pueda ayudar a localizarla podría salvarle la vida. Si tiene alguna información sobre el paradero de Arranza Díaz Larraga por favor llame al departamento de policía de San Juan al 956-223-2400

