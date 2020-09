Catorce años después de la desaparición de un bebé, su familia no pierde la esperanza de encontrarlo Trenton Duckett desapareció cuando tenía dos años de su casa en Florida. Catorce años después, su familia y las autoridades siguen buscándolo. Mira una imagen de como luciría el adolescente hoy en día. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El 27 de agosto del 2006, Melinda Duckett llamó al 911 desde su hogar en Leesburg, Florida, para reportar que su hijo de 2 años, Trenton Duckett, había desaparecido de su habitación mientras ella veía una película con amistades. "Él estaba listo para irse a la cama", le dijo a la operadora la madre, desconsolada, añadiendo que el niño tenía puesto unos shorts de mezclilla. Cuando la policía llegó, encontraron que la tela metálica de la ventana en la habitación del niño había sido cortada. El pequeño había desaparecido sin dejar rastro. Melinda Duckett se convirtió en la sospechosa principal de la investigación policial. La policía pudo haberla arrestado cuatro días después de la desaparición del niño, pero decidieron esperar, con la esperanza de que ella misma les confesaría su paradero. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Trenton Duckett cuando desapareció a los dos años. NATIONAL CENTER FOR MISSING AND EXPLOITED CHILDREN Melinda, de entonces 21 años, no le dio a la policía ninguna información que los ayudara a encontrar al niño. La joven madre hizo una aparición en el programa Nancy Grace TV unas semanas después y la presentadora la acusó de ser evasiva a sus preguntas. El día después del programa, Melinda le escribió una carta de dos páginas al público. En el mensaje, expresaba su amor por Trenton y se quejaba de haber sido ridiculizada y criticada. La madre dejó la carta en el tablero de su carro antes de quitarse la vida con un disparo. Image zoom Trenton Duckett y su madre Melinda Duckett NATIONAL CENTER FOR MISSING AND EXPLOITED CHILDREN Catorce años después, la investigación sigue abierta. PEOPLE confirmó que el departamento de policía de Leesburg aún recibe pistas anónimas sobre este misterioso caso. Las autoridades no revelan si sospechan que Trenton está vivo o muerto, pero aseguran que no han podido resolver el caso. Su familia no lo olvida. Trenton tendría hoy 16 años. El año pasado, el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados divulgó una imagen mostrando la progresión de edad de Trenton y cómo luciría el adolescente a sus 15 años. Sus seres queridos no pierden la esperanza de encontrarlo con vida. Su padre, Josh Duckett, ha asistido a algunas vigilias y ha hecho varias apariciones públicas pidiendo el regreso a casa de su hijo. "Nunca nos hemos rendido y no lo haremos ahora", dijo el año pasado a News 6. "Nos hemos mantenido fuertes desde el primer día y sabemos que hay respuestas. Nos preparamos para lo peor y esperamos lo mejor". Image zoom Imagen que muestra la progresión de edad de Trenton Duckett, de ahora 15 NATIONAL CENTER FOR MISSING AND EXPLOITED CHILDREN Las autoridades siguen tratando de buscar respuestas y dar con el paradero del adolescente. Si alguien tiene información sobre Trenton por favor llame al 1-800-843-5678 o al Departamento de Policía de Leesburg al 1-352-787-2121.

