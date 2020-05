Alerta Amber: policía busca a Aurora López, una niña de 2 años desaparecida en Texas La policía busca a Aurora López, una niña de 2 años que desapareció en San Antonio. Los detalles del caso. By Lena Hansen Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Las autoridades de Texas buscan a una niña de 2 años que ha desaparecido de su hogar. La policía sospecha que la pequeña Aurora López ha sido secuestrada. Una alerta Amber fue emitida en la mañana del 1ro de mayo pidiendo ayuda para localizar a la pequeña que "podría estar en grave peligro". La policía de San Antonio describe a Aurora como una niña hispana de unos tres pies de altura que pesa alrededor de 20 libras. La pequeña tiene los ojos y el cabello color marrón. No se sabe qué ropa tenía puesta cuando fue vista por última vez. La niña desapareció en la madrugada del 1ro de mayo. Image zoom Center for Missing and Exploited Children SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Los investigadores sospechan que Aurora fue secuestrada por una mujer de 49 años llamada Sherry McGill. No se ha divulgado la relación que tiene McGill con la pequeña o si la conocía. McGill ha sido descrita como una mujer blanca de cabello y ojos marrones. Sherry McGill fue vista por última vez en San Antonio manejando un carro Honda color negro con la placa KTR2989 del estado de Texas. Si tiene información sobre el paradero de Aurora López, por favor llame al Departamento de Policía de San Antonio al (210) 335-6000.

Close Share options

Close View image Alerta Amber: policía busca a Aurora López, una niña de 2 años desaparecida en Texas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.