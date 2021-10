Policía busca a Christopher Ramírez, de 3 años, quien desapareció en Houston La familia de Christopher Ramírez pide ayuda para encontrar al niño de tres años que desapareció en Houston, Texas. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La familia de Christopher Ramírez, de tres años, busca desesperadamente al niño, que desapareció en Houston, Texas. El pequeño desapareció el miércoles y la policía asegura que hasta ahora no hay evidencia de que este caso se trate de un secuestro o un crimen. El niño se alejó de la casa persiguiendo al perro de un vecino que corrió hacia una zona boscosa. Su familia llamó a las autoridades y comenzó una extensa búsqueda. El alguacil del condado Grimes, Donald Sowell, dijo en una conferencia de prensa que no tienen pistas sobre el paradero de Christopher. "No hemos encontrado nada", dijo el alguacil. El equipo de rescate vació una laguna cercana en su búsqueda del niño, temiendo que se había ahogado, y no lo encontraron ahí. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Christopher Ramirez Christopher Ramirez | Credit: Grimes County Sheriff's Office "Estamos muy preocupados", dijo Sowell, quien aseguró que aún tienen esperanzas de encontrar al menor con vida. El niño desapareció de su casa en Plantersville, Texas sobre la 1:30 o 2 p.m. La familia había regresado a casa con Christopher después de vender comida y bebidas en un puesto al lado de la carretera, reportó KBTX. La madre y abuela de Christopher estaban desempacando las cosas y bajándolas de su auto cuando el niño salió corriendo detrás del perro del vecino y desapareció en una zona boscosa, sin regresar a casa. Pasaron como dos minutos antes de que su madre, Araceli Nuñez, notara su ausencia, confesó ella entre lágrimas durante una conferencia de prensa. La madre salió a buscarlo a la calle, gritando su nombre, pero el pequeño no respondió. Una vecina le dijo que vio a Christopher corriendo detrás de un perro y la madre corrió en esa dirección, pero no encontró a su hijo. El perro regresó a su casa, pero Christopher no, reportó el canal ABC 13. "Ella piensa que alguien tiene a su hijo y lo está escondiendo de ella", explicó el traductor de Nuñez durante la conferencia de prensa. "Ella está rogando que la ayuden a encontrarlo". La madre no sospecha de nadie en particular que pueda haber secuestrado a su hijo. El FBI se ha unido a la búsqueda. El equipo de rescate ha buscando dentro de vehículos cercanos al lugar donde desapareció, después de que la familia les dijera que al niño le gusta esconderse en el carro. Sowell estima que hay unos 150 oficiales buscando al niño, esperando poder pronto traerlo a casa.

