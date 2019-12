El policía asesinado en la masacre en Jersey City deja cinco hijos El detective Joseph Seals fue asesinado a sangre fría por los presuntos autores de una posterior masacre en una tienda kosher en Jersey City que desembocó en un tiroteo con la policía. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El agente Joseph Seals, quien perdió la vida a manos de los presuntos responsables de la masacre cometida en Jersey City el martes, deja una viuda y cinco hijos que lloran la pérdida de un policía dedicado a erradicar la violencia de las calles de esta ciudad de Nueva Jersey. “Fue el responsable de retirar docenas y docenas de armas de las calles”, aseguró el jefe de policía de Jersey City, Michael Kelly, a la web NJ.com Un veterano con 15 años de experiencia, el fallecido contaba con un brillante historial que incluía el haber salvado a una mujer de ser abusada sexualmente en el 2008 y dos años después atrapó a un ladrón que efectuado dos robos a mano armada . “Joe era alguien que se involucraba en la ciudad, alguien a quien los agentes de otros recintos conocían porque era un buen policía”, comentó el alcalde de la ciudad, Steven Fulop, a la cadena ABC. El agente, quien fue ascendido a detective en el 2017, deja una viuda y a cinco hijos, uno de ellos apenas un bebé, de acuerdo a un vecino, según People. “He visto a su hijo mayor jugar fútbol en la calle y tienen un bebé pequeño, es tan triste. Eran niños felices”, dijo a la revista su vecina Josephine Gonzales. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El alcalde de Jersey City se reunió con la familia del fallecido agente, quien creció en la vecina ciudad de Bayonne y vivía no muy lejos de allí. “Lloramos con la familia”, contó Fulop. “Es lo más difícil de ver. Nadie esperaba que el detective Seals no regresaría a su casa. Estoy seguro de que sus hijos esperaban que iba a regresar”. Los compañeros del agente han puesto en marcha un fondo solidario para ayudar a la familia. El acto de violencia que aterrorizó Jersey City el martes empezó poco después del medio día cuando el detective Seals le dio el alto a un camión que parecía a uno que se había denunciado como robado. Cuando se acercó al vehículo, uno de los dos ocupantes abrió fuego hiriendo de muerte a Seals. Posteriormente, los dos sospechosos que iban fuertemente armados y que han sido vinculados a mensajes antisemitas, se dio a la fuga en el camión en dirección a un barrio con una creciente población judía. Allí, siempre según las autoridades, descendieron del vehículo y entraron a una tienda de productos kosher en la que mataron a tres otras personas y se atrincheraron. El consiguiente tiroteo con un nutrido dispositivo policial terminó con el asalto de la tienda y la muerte de los sospechosos, que han sido identificados como David Anderson y Francine Graham. Según varios medios, Anderson formó parte del movimiento hebreoisraelita que considera a los afroamericanos son el pueblo elegido de Dios. También se le ha vinculado con comentarios antipolilla y antisemita colgados en las redes. Advertisement

