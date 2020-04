Polémico pastor frente al coronavirus, pide que se done el dinero recibido del gobierno a la iglesia Según reportó CNN, Tony Spell celebró sus servicios pese a las advertencias del gobernador alertando del coronavirus. Ahora quiere que la gente done sus stimulus checks a la iglesia. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Un pastor de Louisiana que desafió a las leyes y celebró varios servicios durante la pandemia del coronavirus, pide ahora a sus feligreses que donen a la iglesia el dinero del cheque que está entregando el gobierno a los ciudadanos. Tony Spell creó el hashtag #PastorSpellStimulusChallenge para pedir a los ciudadanos que cedan la cantidad otorgada en los famosos stimulus checks del gobierno a evangelistas, misioneros y músicos de las iglesias que llevan sin tener ingresos más de un mes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom CNN VIDEO GRAB El pastor afirmó que tanto él, como su esposa y su hijo, ya lo hicieron y añadió que si alguien no tiene una iglesia específica a la que donar, puede hacerlo a través de su página web. Victor Blackwell de CNN le preguntó durante una entrevista para el canal que cómo podía perdirle dinero a esa gente, que él sabe que no tiene tantos recursos y sin embargo les pide que regalen sus cheques de 1,200 dólares, a lo que el pastor contestó: “Les estamos retando a que, en caso de que puedan, lo donen a los evangelistas y misioneros que no lo están recibiendo”. Esta propuesta llega después de que el citado pastor celebrara distintos servicios en su iglesia Life Tabernacle en Baton Rouge, desafiando los consejos de las autoridades y el estado de emergencia impuesto por el gobernador de Louisiana, John Bel Edwards, quien puso un límite al número de personas que pueden reunirse a la vez para evitar así las aglomeraciones de gente y evitar la transmisión del coronavirus. Image zoom “Si cierran todas las puertas de esta ciudad, entonces cerraré las mías”, aseguró el mes pasado a CNN. “Pero no puedes decir que algunos lugares deben permanecer abiertos porque son esenciales y la iglesia no”. Hasta la fecha, más de veintitrés mil personas ya han contraído el virus en Louisiana y casi 1.300 han fallecido. Advertisement

