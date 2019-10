Polémica en México luego de que las autoridades dejaran libre a un hijo del Chapo tras una batalla con sus sicarios El presidente mexicano Manuel López Obrador explicó la razón de la liberación de Ovidio Guzmán, el nuevo líder del cártel de Sinaloa: "Se decidió proteger la vida de las personas". By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print México no sale de su asombro este viernes tras los combates en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, entre el ejército y sicarios del narcotráfico que llevó a las autoridades a dejar libre a un hijo de Joaquín el Chapo Guzmán poco después de arrestarlo. El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó ante la catarata de críticas a su gobierno que los mandos decidieron soltar a Ovidio Guzmán López para evitar una masacre. “Se decidió proteger la vida de las personas y yo estuve de acuerdo con eso”, expresó el mandatario en conferencia de prensa la mañana del viernes. “Porque no se trata de masacres, eso ya se terminó. No puede valer más la captura de un delincuente que la vida de las personas. Ellos [el departamento de Seguridad Nacional] tomaron esa decisión y yo la respaldé”. Al menos ocho muertos causó la increíble tiroteo que se desató luego de que un auténtico ejército de sicarios, armados con ametralladoras de gran calibre, acudieran al recate de Guzmán, de 28 años, luego de que las autoridades mexicanas lo capturaran. Las imágenes captadas por aterrados ciudadanos atrapados en los intercambios de disparos sugieren un escenario cercano al de una ciudad atrapada en un conflicto bélico como el de Siria, con largas ráfagas de ametralladoras, vehículos blindados y cadáveres regados por las calles. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Pedro Gonzalez Castillo/Getty Images La entrega del capo de 28 años se ha visto como una humillación del gobierno mexicano que intentaba acatar una orden de extradición emitida por un juez federal de Estados Unidos, según el diario Los Angeles Times. De acuerdo al secretario de Defensa mexicano, Luis Cresencio Sandoval, la recién formada Guardia Nacional y otras fuerzas militares llevaron a cabo la captura de Guzmán sin la completa autorización de sus supervisores. Según su recuento, entre los ocho muertos se encontraban cinco sicarios. Además de los fallecidos, se registraron 16 heridos, de los que cinco son efectivos de la Guardia Nacional. El ministro de Seguridad Alfonso Durazo contó que las autoridades llegaron a eso de las 3p.m., hora local, del jueves a una casa donde se encontraba el líder del cártel, al que consiguieron capturar tras un intercambio de disparos. Los agentes lograron tomar control de la vivienda, en la que había otros tres individuos, pero los escoltas del capo rápidamente rodearon la propiedad y secuestraron a varios soldados y agentes. Al mismo tiempo, otros comandos del naco rodearon Culiacán y bloquearon los accesos a la ciudad, quemando varios vehículos, atacando puntos estratégicos y liberando a otros reos, según informes de prensa. Image zoom Mugshot De acuerdo a Durazo, con el fin de resguardar la seguridad, el bienestar y la tranquilidad de la sociedad, los oficiales del Gabinete de Seguridad decidieron suspender la operación y liberar al narcotraficante. Por su parte, el abogado de Guzmán José Luis González Meza dijo a Telemundo que agradecen al gobierno mexicano haberle respetado la vida y haberlo liberado.tras haberlo tenido retenido “unas cuatro o cinco horas”. “[Un] mensaje de agradecimiento hacia el presidente López Obrador, hacia el equipo de seguridad del país, el doctor Madrazo, secretario de la defensa, secretario de la marian, quienes finalmente respetaron la vida de Ovidio”, declaró el letrado en la entrevista con la cadena. “La familia está muy agradecida y manda un reconocimiento. Ellos estaban preocupados porque finalmente ya sabes como se las gastaban en los sexenios pasados y tenían temor que a lo mejor eran ejecutados adentro donde los tenían, en la zona militar”. Advertisement EDIT POST

