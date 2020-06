No más Aunt Jemima: retiran la histórica marca por sus connotaciones racistas La famosa marca de panqueques y sirope Aunt Jemima cambiará de nombre e imagen por las connotaciones racistas que contienen y su polémico origen. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En otra muestra de los cambios que ha generado las protestas contra el racismo, la corporación Quaker Oats anunció que retirará del mercado la popular marca de sirope y harina para panqueques Aunt Jemima, que tiene una historia de 131 años y había sobrevivido anteriores reclamos por sus connotaciones racistas. La compañía reconoció que el nombre y la imagen de la marca está basada en un "estereotipo racial" que proviene de la época de la esclavitud por lo que ha decidido cambiarla. "Mientras que se ha trabajado a través de los años para actualizar la marca de tal manera con el propósito de ser apropiada y respetuosa, nos damos cuenta que esos cambios no son suficientes", dijo la directora de marketing Kristin Kroepfl, a través de un comunicado, según el The New York Times. Image zoom El director ejecutivo de PepsiCo, Ramón Laguarta, empresa matriz de Quaker Oats, aseguró esta semana a la revista Fortune que la igualdad racial es parte "del ADN de nuestra compañía". Aunt Jemima fundada en 1889 empleó el rostro de una afroamericana con la pretensión de explotar la nostalgia de algunos por la época de la esclavitud pretendiendo que el personaje que le daba rostro a la marca era una sirvienta de las familias blancas, agregó la publicación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En ese mismo sentido, la empresa Mars Inc., que incluye las populares marcas de chocolate M&M’s, Snickers, Milky Way, Twix, entre otros, reveló este miércoles, que está evaluando la existencia y mercadeo de los productos bajo la famosa marca de arroz Uncle Ben’s por las mismas connotaciones raciales. “Mientras escuchamos las voces de los consumidores, especialmente en la comunidad negra, y las voces de nuestros asociados a nivel mundial, reconocemos que ahora es el momento correcto para evolucinar la marca Uncle Ben’s, incluyendo su identidad visual”, declaró la compañía a través de un comunicado. Image zoom Desde 1946, la marca de arroz, utiliza el rostro de un hombre mayor afroamericano formalmente vestido, como sello de su producto. La referencia a “Uncle” en la marca ha sido criticada porque aparentemente procede del término con que los blancos en el sur del país se referían a los esclavos negros de edad avanzada.

