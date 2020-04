Platos latinos tradicionales para el Domingo de Ramos Dale inicio a la celebración de la Semana Santa con estas deliciosas ideas para tu menú del Domingo de Ramos. By Andés Rubiano ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El Domingo de Ramos es un día muy especial dentro de las tradiciones católicas, ya que es el día en que se da inicio a la esperada celebración de la Semana Santa, época en la que millones de familias latinas alrededor del mundo se reúnen para recordar la muerte y resurrección de Jesús. Aunque las tradiciones durante esta época pueden variar en cada país y región, hay una costumbre, que sin importar el lugar, sigue siendo de gran importancia en todos los hogares latinos: reunirse alrededor de la mesa para disfrutar de una comida en familia. La Vigilia (tradición en la que se evita el consumo de carnes durante la Cuaresma y que inicia luego del Miércoles de Ceniza) ha llevado a que algunos platos de la culinaria latina se conviertan en los preferidos para preparar durante esta época del año. Dale una mirada a estos deliciosos platillos ideales para la celebración del Domingo de Ramos. Image zoom Pescados Desde luego, el pescado se convierte en la mejor opción para protagonizar los menús de las comidas familiares durante la Semana Santa. El tipo de pescado y la preparación puede variar dependiendo de los gustos de tu familia o de la región en dónde te encuentres. Trucha, salmón, tilapia, bagre, etc.; al horno, frito, al vapor, sudado, etc.; las alternativas son ilimitadas. Image zoom Tacos de pescado o mariscos Todo el sabor de uno de los platos mexicanos más reconocidos en el mundo entero también puede ser otra de las opciones perfectas para esta época de Cuaresma. Usa todos los ingredientes que le encantan a tu familia cuando preparas tacos y tendrás una velada de Domingo de Ramos que todos disfrutarán. Image zoom Ceviches La comida de mar es otra de las opciones que se han transformado en tradición durante la Cuaresma en la gastronomía de América Latina. Para muchos, un delicioso ceviche no puede faltar dentro de las recetas ideales de Semana Santa y no es para menos, ya que desde los más chicos hasta los más grandes adoran este suculento plato. Image zoom Getty Images Empanadas Aunque por tradición, en algunos lugares de Latinoamérica las empanadas más populares son hechas con carne y pollo, durante la Cuaresma, este delicioso platillo puede cambiar sus rellenos por pescado, atún, queso, champiñones o vegetales. Claro está, también hay quienes deciden transformar este platillo en un delicioso postre al usar para su relleno ingredientes como el dulce de leche o la pasta de guava. Combínalos con un poco de queso y este manjar se convertirá en algo a lo que nadie en tu familia se podrá resistir. Image zoom Chipa, pan de queso o pan de bono Diferentes nombres, pero con una misma esencia sin importar el lugar: un panecillo en el cual el sabor a queso es el protagonista indiscutible. Un complemento para tu menú de Semana Santa perfecto y que además se puede convertir en un delicioso postre para acompañar un café en la tarde si lo combinas con una pasta dulce (mermelada, pasta de guayaba, dulce de leche, etc.). Image zoom Rosca de Pascua Podríamos denominarla como una prima de la reconocida y tradicional Rosca de Reyes. Es un pan dulce de forma circular que, según se asegura, representa la unidad familiar y el inicio de un nuevo ciclo marcado por la resurrección de Jesús. Sin duda un postre ideal al que nadie en casa se resistirá. Advertisement

