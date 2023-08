Así eran los planes de Edwin Arrieta, el cirujano descuartizado en Tailandia El destino final del colombiano ha sorprendido a todos los que le conocían al tratarse de un hombre serio, trabajador y con una vida tranquila. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La lista de sueños de Edwin Arrieta era, según sus más allegados, larga y repleta de ilusiones. Un sentimiento que fue destrozado de cuajo ante su inminente muerte víctima de asesinato en Tailandia por, quien según dicen, era su amigo, Daniel Sancho. El responsable de los hechos admitió la matanza y el desmembramiento ante las autoridades al ser acorralado por los acontecimientos. Lo que nadie entiende es cómo el cirujano colombiano, con una vida estable, acomodada y tranquila, terminó así. A juzgar por sus redes sociales, ya cerradas ante la dimensión alcanzada por el caso públicamente, jugaba al polo en Buenos Aires y se escapaba a Chile o España cada vez que podía para disfrutar de lo pequeños placeres de la vida. Edwin Arrieta Edwin Arrieta | Credit: Video redes sociales de Edwin Arrieta En Madrid, asegura el diario español El País, tenía planes de comprarse un apartamento. En lo que respecta a su trabajo, sus compañeros y clientes también han hablado, haciendo un retrato de hombre serio, trabajador y entregado a su profesión. Tal y como expone el periódico El Mundo, de aquel país, su vecinos lloran su muerte al no entender cómo esto ha podido pasarle a alguien que nunca antes había tenido escándalo alguno. "Era un pelado espectacular, para lo que necesitaras, ahí estaba", expresó a EL PAÍS una de sus mejores amigas, Victoria Jattin. "Era un héroe, un amigo espectacular, un ser humano maravilloso", añadió. El pueblo de Santa Cruz de Lorica, donde Edwin nació, "está dolido" y, al igual que su familia, pide justicia. Tenía un montón de proyectos sobre la mesa, el más cercano: vivir en Madrid. Estaba poniendo en orden sus finanzas, anunciaba el diario, para poder invertir en la capital española. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN De orígenes humildes, se graduó en la universidad de Medicina en Barranquilla para especializarse en cirugía plástica y reconstructiva en Argentina. Su buena práctica le había convertido en un prestigioso cirujano con pacientes de toda Latinoamérica en su consulta. Su holgada posición económica le permitía ayudar a sus padres y su hermana Darling Arrieta, quien ha estado dando la cara a los medios en estos días en nombre de la familia. Ella misma ha destacado la generosidad sin límites de su hermano. Es por eso que rechazan los señalamientos de Daniel Sancho quien acusó a Arrieta de tenerle de "rehén" en una "jaula de cristal". Apelativos que, según quienes le conocen, no tienen nada que ver con la personalidad, estilo de vida ni mucho menos valores de la víctima. El municipio de nacimiento de Edwin ha decretado tres días de duelo y se llevó a cabo una misa donde la comunidad le hizo un homenaje tras lo sucedido. La investigación sigue su curso hasta conformar el juico y el hijo del actor Rodolfo Sancho ya se encuentra en la cárcel de Samui esperando condena.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Así eran los planes de Edwin Arrieta, el cirujano descuartizado en Tailandia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.