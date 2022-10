Encuentran dentro de una serpiente pitón a una mujer desaparecida La víctima desapareció el pasado domingo luego de terminar su jornada de trabajo en una plantación en Indonesia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una mujer en Indonesia que había sido reportada desaparecida fue encontrada dentro del estómago de una serpiente pitón, La mujer llamada Jahrah, de unos 50 años, desapareció el pasado domingo luego de terminar su turno de trabajo en una plantación de árboles del caucho en la provincia de Jambi, según la cadena BBC News. Su esposo acudió a las autoridades tras intentar localizarla. Fue él quien aparentemente encontró sus sandalias, pañuelo, chamarra y herramienta de trabajo, cerca de la siembra. El jefe de la policía de la localidad informó que la pitón fue localizada y sacrificada, la mañana del lunes. "Después de atraparla, encontramos el cuerpo de la víctima en su estómago", declaró el agente Harefa al sitio informativo Detik, según el diario The Guardian. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Python - culebra Credit: Getty Images El cuerpo aparentemente fue encontrado intacto dentro de la barriga del reptil, por lo que se cree que fue cazada como presa, de acuerdo a reportes. Las pitones utilizan la constricción para sofocar a su presa, pero se conocen muy pocos casos en que esta especie agreda a un ser humano. En la misma Indonesia, una mujer fue encontrada en 2018 dentro del estómago de una pitón gigantesca en la isla de Muna luego de que desapareciera de su jardín, según el diario. Un año antes, un granjero murió de la misma manera en la isla de Sulawesi.

