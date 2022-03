¡Célebre cámara de Fox News asesinado en la guerra de Ucrania! Su compañero del canal resultó herido durante el mismo ataque, el periodista Benjamin Hall, quien continúa en el hospital. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania tienen al mundo en vilo y con el corazón en un puño. Las devastadoras noticias del desarrollo de la invasión del territorio ucraniano no solo salpican al este de Europa, los millones de refugiados que huyen de la guerra se extienden por el mundo y una gran cantidad de voluntarios vuelven a su vez al país para ayudar a defenderlo o para contar las atrocidades de la guerra en brutales imágenes. Después de la muerte a tiros del periodista estadounidense Brent Renaud, ahora se confirma que el veterano cámara del canal Fox News Pierre Zakrzewski ha fallecido mientras trabajaba en las afueras de Kiev. Junto a Pierre Zakrzewski, murió también la periodista ucraniana Sasha Kuvshynova, mientras que el periodista de Fox Benjamin Hall también resultó herido y continúa con vida en un hospital. Así anunció las demoledoras noticias la consejera delegada de Fox News, Suzanne Scott: "Con gran tristeza compartimos la noticia de la muerte de nuestro querido camarógrafo Pierre Zakrzewski. Pierre murió en Horenka, a las afueras de Kieve", reveló en un comunicado. "Su pasión y talento como periodista eran inigualables", recordó. Después añadió que "hoy es un día desgarrador para Fox News y para todos los reporteros que arriesgan sus vidas para dar las noticias". Pierre Zakrzewski Sashsa fox news ucrania Credit: Twiiter Lucas Tomlinson SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los internautas comentaron acerca de tan dolorosas pérdidas y enviaron condolencias a las familias: "qué triste escuchar estas noticias"; "descansen en paz"; "no puedo imaginar cómo se sentirán sus familiares", fueron algunos de los mensajes que podían leerse en las redes. Lucas Tomlinson Pierre Zakrzewski Sasha guerra ucrania Credit: Twiiter Lucas Tomlinson Descansen en paz.

